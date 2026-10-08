Por Redacción EC

La vida personal de Tula Rodríguez atraviesa un momento de cambios y emociones, mientras su hija permanece en el extranjero para continuar con sus estudios. En medio de esta nueva etapa, la conductora de ‘Mande quien mande’ sorprendió al revelar una situación que la mantiene distanciada de una de las personas más importantes de su vida. Lo que parecía ser un periodo de adaptación a la distancia tomó un giro inesperado tras una discusión entre ambas. La tensión surgida en aquella conversación habría marcado un antes y un después en sus planes familiares. Así, la presentadora enfrenta una circunstancia difícil que la llevará a vivir un momento especial desde lejos.