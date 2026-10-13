La adrenalina y el suspenso invaden la pantalla grande con el esperado estreno de “Entrega al Límite”, un intenso thriller de acción que promete mantener al público al borde de sus asientos. Bajo la dirección del cineasta Scott Waugh, la historia sigue a un exsoldado atrapado en una mortífera carrera contra el tiempo para cumplir con una misión de vida o muerte.

¿De qué trata “Entrega al Límite”? Sinopsis oficial

La trama gira en torno a un exsoldado decidido a arriesgarlo todo para entregar a tiempo un tratamiento médico vital que podría salvar la vida de un niño. Lo que inicialmente parece una labor de transporte humanitario da un giro destructivo cuando la valiosa carga lo sitúa directamente en la mira de un despiadado cártel.

A lo largo del trayecto, el protagonista deberá enfrentarse a un camino plagado de obstáculos, traiciones e incansables enemigos. Con persecuciones a alta velocidad, tiroteos y el peligro acechando desde todos los frentes, la misión se transforma en una brutal lucha por la supervivencia donde cada segundo cuenta.

Un reparto estelar encabezado por Alan Ritchson, Owen Wilson y Rodrigo Santoro

Uno de los grandes atractivos de “Entrega al Límite” es su destacado elenco internacional, que reúne a figuras consolidadas de la industria del cine de acción y drama:

Alan Ritchson: Protagonista de la historia, aportando la intensidad física y dramática que caracteriza sus papeles de acción.

Protagonista de la historia, aportando la intensidad física y dramática que caracteriza sus papeles de acción. Owen Wilson: Aporta su versatilidad en una trama cargada de tensión constante.

Aporta su versatilidad en una trama cargada de tensión constante. Rodrigo Santoro: Suma su talento actoral para enriquecer el conflicto de la historia.

Suma su talento actoral para enriquecer el conflicto de la historia. Leila George y Adriana Barraza: Completan un reparto estelar que intensifica el suspenso y las emociones a lo largo de la cinta.

Scott Waugh al mando: Garantía de acción pura y adrenalina

El director Scott Waugh, conocido por su experiencia en el cine de acción y ritmo acelerado, imprime en esta producción una puesta en escena caracterizada por secuencias de persecución dinámicas y enfrentamientos sin tregua. La dirección logra transmitir la desesperación y urgencia de la misión, haciendo que el espectador sienta el peso de cada minuto perdido.

Fecha de estreno: ¿Cuándo llega “Entrega al Límite” a los cines?

Para los fanáticos del género de acción, el suspenso y las historias contrarreloj, la espera llega a su fin: “Entrega al Límite” se estrena en salas de cine este 08 de octubre. Preparados para una experiencia cinematográfica donde la supervivencia depende de no detenerse jamás.