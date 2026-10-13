La vida de un niño depende de una entrega que no puede fallar. Atrapado entre traiciones y enemigos mortales, un hombre arriesgará todo en una persecución donde cada segundo cuenta. (Foto: Diamond Films)
La vida de un niño depende de una entrega que no puede fallar. Atrapado entre traiciones y enemigos mortales, un hombre arriesgará todo en una persecución donde cada segundo cuenta. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

La adrenalina y el suspenso invaden la pantalla grande con el esperado estreno de “Entrega al Límite”, un intenso thriller de acción que promete mantener al público al borde de sus asientos. Bajo la dirección del cineasta Scott Waugh, la historia sigue a un exsoldado atrapado en una mortífera carrera contra el tiempo para cumplir con una misión de vida o muerte.

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