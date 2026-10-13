Si estás por ir al cine a ver la nueva adaptación cinematográfica de “Street Fighter” o recién acabas de salir de la sala con la duda, aquí te traemos la respuesta definitiva para que no abandones tu asiento antes de tiempo.

¿Debes quedarte hasta el final de “Street Fighter”?

Sí, absolutamente. La nueva película de “Street Fighter” SÍ tiene escena post-créditos.

Apenas terminan los créditos principales de la película (el primer bloque con la tipografía estilizada y la música de fondo), la pantalla vuelve a encenderse para ofrecer un adelanto clave. Por lo tanto, no te levantes de tu butaca tan pronto se enciendan tenuemente las luces, ya que te perderías un momento fundamental para la saga.

La importancia de la escena post créditos

Sin entrar en spoilers masivos que te arruinen la sorpresa en la sala, esta escena post-créditos funciona como el primer gran indicio del rumbo que tomará la franquicia en sus próximas entregas.

Mientras que la trama principal se encarga de cerrar el conflicto central entre nuestros luchadores y Shadaloo, el fragmento tras los créditos abre la puerta a:

La llegada de nuevos luchadores icónicos: Se insinúa la presencia de personajes emblemáticos que no formaron parte del elenco principal en esta primera entrega.

Se insinúa la presencia de personajes emblemáticos que no formaron parte del elenco principal en esta primera entrega. Una amenaza mucho mayor: Se vislumbra una nueva organización o villano que expandirá el universo cinemático del torneo.

Se vislumbra una nueva organización o villano que expandirá el universo cinemático del torneo. El futuro del World Warrior Tour: La escena establece las bases narrativas para la secuela directa.

Consejo de fan: Asegúrate de prestar mucha atención a los pequeños detalles visuales y sonoros en los últimos segundos de la escena, ya que hay varios easter eggs dirigidos especialmente a los jugadores veteranos de la franquicia.

¿Vale la pena esperar a los créditos de la nueva película de “Street Fighter”?

Sin duda alguna. En la era de las franquicias interconectadas, este tipo de secuencias no solo recompensan la paciencia del espectador, sino que confirman que el estudio tiene planes a largo plazo para construir un universo cinematográfico sólido alrededor de “Street Fighter”. Si eres fanático de la saga de videojuegos o simplemente disfrutaste de la acción en pantalla, esta escena te dejará con ganas de ver más.

Sinopsis oficial de Street Fighter

Cuando el sindicato criminal Shadaloo amenaza con desestabilizar el orden mundial a través de experimentos biológicos y torneos clandestinos, los mejores artistas marciales del planeta son atraídos hacia una competencia global sin precedentes.

Ryu y Ken Masters, dos experimentados luchadores unidos por el mismo maestro, deberán dejar a un lado sus diferencias personales para enfrentar el peligro que representa la organización. A ellos se une la agente de la Interpol Chun-Li, guiada por una búsqueda personal de venganza contra el despiadado dictador M. Bison. En una carrera contra el tiempo donde cada combate puede ser el último, los guerreros deberán dominar el verdadero poder de sus disciplinas si quieren detener la amenaza de Shadaloo antes de que sea demasiado tarde.

Lista de personajes y elenco principal

Personaje Rol / Afiliación Estilo de lucha / Nota clave Ryu Protagonista / Trotamundos Ansatsuken / En constante búsqueda del control del Satsui no Hado Ken Masters Co-protagonista / Rival Ansatsuken / Campeón de artes marciales y aliado incondicional de Ryu Chun-Li Agente de Interpol Kung Fu / Busca justicia por la desaparición de su padre a manos de Shadaloo M. Bison Villano Principal / Líder de Shadaloo Psycho Power / Dictador megalómano tras el torneo World Warrior Guile Mayor de la Fuerza Aérea de EE. UU. Combate militar / Busca vengar la caída de su compañero de armas Cammy White Agente / Ex-Shadaloo Combate táctico y ágil / Ligada al pasado oscuro de las operaciones secretas Zangief Luchador Profesional Lucha libre / El poderoso contendiente conocido como el “Ciclón Rojo” Dhalsim Maestro Yoga Esoterismo / Busca salvar a su aldea mediante el conocimiento del fuego espiritual

Ficha técnica de la película