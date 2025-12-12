Aficionados de “Street Fighter” tuvieron una gran sorpresa en los recientes Game Awards 2025 no con el anuncio de un nuevo videojuego en la franquicia de pelea, sino con el estreno del primer tráiler de su última incursión cinematográfica, mostrando a populares personajes de la saga.

La ocasión también sirvió como un primer acercamiento al elenco de la película y nuestro primer vistazo a su trama, en la que Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo) son reclutados por Chun-Li (Callina Liang) para participar en un torneo mundial detrás del cual se esconde una peligrosa conspiración.

Es una trama familiar no solo para los aficionados de “Street Fighter” en la que los protagonistas contínuamente se ven involucrados en violentos campeonatos administrados por sospechosos villanos, sino también para quienes vieron la primera incursión de la saga a la pantalla grande en 1994, cuando la cinta estuvo protagonizada por Jean-Claude Van Damme como Guile y Raul Julia como el antagonista M. Bison.

Roles que en la nueva cinta serán ocupados por Cody Rhodes y David Dastmalchian respectivamente. Los acompañan también Jason Momoa como Blanka, Orville Peck como Vega, 50 Cent como Balrog, Vidyut Jammwal como Dhalsim, Oliver Richters como Zangief, Hirooki Goto como E. Honda, entre otros.

Interesantemente, la película no solo toma personajes de “Street Fighter II” como su predecesor, sino también añade algunos peleadores de posteriores ediciones como Akuma, hermano menor del maestro de Ryu y Ken, interpretado en esta ocasión por Roman Reigns, así como otros personajes Juli (Rayna Valladingham), una asesina creada por el mismo programa que Cammy, lo que indica que se ahondará más en el pasado de algunos de los protagonistas.

“Street Fighter” se estrenará en cines el 16 de octubre de 2026. Está dirigida por Kitao Sakurai (“Bad Trip”) y coproducida por Legendary y Capcom.