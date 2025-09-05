Cuando anunciaron en 2024 la adaptación live-action del popular videojuego “Street Fighter”, sus fanáticos no podían creer que los personajes con los que crecieron y disfrutaron su niñez, adolescencia e incluso adultez serían llevados a la pantalla en una versión real, por lo que estaban ansiosos de escuchar nuevas noticias sobre esta producción. Pues bien, ahora sabemos cuándo será estrenada. A continuación, la fecha exacta de su estreno.

El primer logo que lanzaron cuando se anunció el live-action de "Street Fighter" (Foto: Legendary / Collider / Capcom)

FECHA DE ESTRENO CONFIRMADA DEL LIVE-ACTION DE “STREET FIGHTER”

El live-action de “Street Fighter” se estrenará el 16 de octubre de 2026 , así lo dio a conocer Legendary tras firmar un acuerdo de tres años con Paramount respecto a la distribución de sus películas. Por lo tanto, este largometraje dirigido por Kitao Sakurai será el primero en lanzarse.

Actualmente, el filme se encuentra en etapa de producción, mientras que Paramount y Legendary ya van lanzando más detalles de la trama, que estará ambientada en 1993, el año en que el popular juego “Street Fighter II” fue puesto a disposición del público en los salones recreativos o las máquinas arcade.

El acuerdo con Legendary llega después de que su acuerdo de producción con Sony culminó a fines de 2024. Se sabe que Warner Bros., su exsocio, seguirá distribuyendo algunas franquicias como “A Minecraft Movie”, “Dune 3” (2026) y “Godzilla x Kong: Supernova” (2027), publica The Hollywood Reporter.

Aquí vemos a los personajes del videojuego que veremos en acción en el live-action de "Street Fighter" (Foto: Legendary / Paramount)

¿DE QUÉ TRATA EL LIVE-ACTION DE “STREET FIGHTER”?

El live-action de “Street Fighter” está ambientado en 1993, año en el que los luchadores callejeros Ryu y Ken Masters se ven obligados a volver al combate cuando la misteriosa Chun-Li los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros.

Se trata de un brutal choque de puños, destino y furia. Aunque parece solamente una competencia, lo cierto es que detrás de ella se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. “Y si no lo hacen, ¡se acabó el juego!”.

En el live-action de "Street Fighter", gran cantidad de actores reconocidos conforman el reparto (Foto: Legendary / Paramount)

ELENCO DEL LIVE-ACTION DE “STREET FIGHTER”

En el elenco de la película “Street Fighter” se encuentran: Noah Centineo como Ken Masters, Andrew Koji como Ryu, Callina Liang como Chun-Li, Joe ‘Roman Reigns’ Anoa’i como Akuma, David Dastmalchian como M. Bison, Cody Rhodes como Guile, Andrew Schulz como Dan Hibiki, Eric André como Don Sauvage, Vidyut Jammwal como Dhalsim, Curtis ‘50 Cent’ Jackson como Balrog y Jason Momoa como Blanka.

También actúan Orville Peck como Vega, Olivier Richters como Zangief, Hirooki Goto como E. Honda, Rayna Vallandingham como Juli, Alexander Volkanovski como Joe, Kyle Mooney como Marvin y Mel Jarnson como Cammy.

