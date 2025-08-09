En 2023, “One Piece” hizo historia en Netflix al convertirse en una de las adaptaciones ‘live action’ de anime más exitosas de la plataforma. La serie, basada en el popular manga y anime creado por Eiichiro Oda, conquistó tanto a fanáticos de larga data como a nuevos espectadores, gracias a su fidelidad al espíritu original y a la química de su elenco.
Su estreno rompió récords de visualizaciones y generó un entusiasmo que rápidamente aseguró la producción de una segunda temporada.
Ahora, a medida que se acorta la espera para su llegada en 2026, Netflix ha encendido nuevamente la emoción de los seguidores al publicar el primer tráiler oficial, disponible en YouTube, que ofrece un vistazo a las nuevas aventuras de los Sombrero de Paja.
Sinopsis
La segunda temporada del ‘live action’ de “One Piece” explorará el emblemático arco de la Isla de Drum, una gélida tierra donde los Sombrero de Paja conocerán a Tony Tony Chopper y enfrentarán al temible Wapol. La emotiva historia de Chopper, marcada por el rechazo y su deseo de pertenencia, añadirá profundidad a la serie y reforzará el vínculo humano de la tripulación de Luffy. Además, la trama incluirá otros arcos esenciales como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak y Little Garden, ampliando el universo y las aventuras iniciadas en la primera entrega.
Tráiler
Mira aquí el avance oficial estrenado por Netflix:
Tercera temporada confirmada
Además, el lanzamiento del primer avance oficial de “One Piece, live action, season 2″ llegó con la confirmación del desarrollo de una tercera temporada, de la cual, por el momento, no hay mayores detalles.
Elenco
Estos son todos los talentos de la primera temporada de “One Piece” que retornan para la segunda entrega:
- Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy
- Emily Rudd como Nami
- Mackenyu como Roronoa Zoro
- Jacob Romero Gibson como Usopp
- Taz Skylar como Sanji
Y estos son los actores que se suman:
- Mikaela Hoover como la voz de Tony Tony Chopper
- Callum Kerr como Smoker
- Julia Rehwald como Tashigi
- Rob Colletti como Wapol
- Ty Keogh como Dalton
- David Dastmalchian como Mr. 3 (Baroque Works)
- Jazzara Jaslyn como Miss Valentine (Baroque Works)
- Camrus Johnson como Mr. 5 (Baroque Works)
- Daniel Lasker como Mr. 9 (Baroque Works)
- Clive Russell como Crocus
- Werner Coetser como Dorry
- Brendan Murray como Brogy
- Katey Sagal como Dr. Kureha
- Mark Harelik como Dr. Hiriluk
- Charithra Chandran como Miss Wednesday (Nefertari Vivi)
- Lera Abova como Miss All Sunday (Nico Robin)
Fecha de estreno
En la reciente edición de Tudum, se anunció que “One Piece” llegará a la plataforma Netflix en el 2026.
