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Nació en Chiclayo pero a los 8 años se fue a vivir en Japón. Hoy, con 35 años, William -o Will- radica en Barcelona, es Project Manager y participó en un reality de citas de Netflix Japón.
Nació en Chiclayo pero a los 8 años se fue a vivir en Japón. Hoy, con 35 años, William -o Will- radica en Barcelona, es Project Manager y participó en un reality de citas de Netflix Japón.
/ Netflix
Por Pierina Denegri Davies

Cuando William Osco Tsukamoto apareció en las pantallas de The Boyfriend, millones de espectadores en Japón y otros países conocieron a un participante observador, de gran sonrisa y que parecía moverse con naturalidad en un programa donde las emociones se sienten bajo el lente. Detrás de ese rostro sereno había una historia más compleja: la de un hombre nacido en Chiclayo, criado en Okinawa y que hoy divide su vida entre proyectos profesionales y temporadas en Barcelona y Tokio.

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