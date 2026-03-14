Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Miranda Capurro.

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