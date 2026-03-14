El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Miranda Capurro.

―¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ver pelis o series con mis amigos, leer una novela que me enganche ‘full’, escuchar música a todo volumen.

―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Estar tranquila rodeada de las personas correctas, aprender a cocinar ‘deli’ para comer rico todos los días, poder cumplir todos mis sueños y tener a mi familia conmigo siempre.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

Creo que soy una persona que hace las cosas incluso con miedo y que sigue su intuición.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

Por tratar de ser realista termino siendo un poco pesimista. Me faltan signos de aire en mi carta natal, ja ja.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

La perfección. Hay que dejar de buscar lo perfecto, y más bien equivocarnos, levantarnos y aprender. La perfección no existe y hay que hacer las paces con eso.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No sé si cuente como extravagancia, pero soy sonámbula y a veces hablo en las noches. De chica me salí dormida del departamento donde vivía.

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Son tres: egoísmo, envidia y deshonestidad. No hay nada que puedas hacer en mi vida si percibo uno de estos en alguien.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“El que quiere celeste que le cueste” y “a remar en cemento”.

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Dejar de darle importancia a lo que opinen los demás, más aún si no conozco a esa persona. Dejar el ‘cringe’ atrás es liberador.

―¿En qué ocasiones mientes?

Cuando sé que esa mentira no afecta a nadie más que a mí. Y tal vez si me lo pide una de mis hermanas o mejor amiga, depende.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Los sábados cuando no tengo nada que hacer, no tengo ningún plan establecido y soy totalmente libre de decidir qué hago con mi día. No digo los domingos porque es muy pegado al lunes y me da ansiedad, ja ja.

―¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

En mí misma, en mi trabajo, en terapia, en nutrirme de distintas disciplinas como la actuación, teatro, coach vocal, etc.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi peluche de Dumbo que me regaló mi mamá hace miles de años. Me da paz cuando lo tengo. La verdad, quiero que sea eterno.

―¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

No sé si es de la historia, pero es histórica: Paris Hilton. Siento que es una estratega y una ‘mastermind’. Ha sido incomprendida muchos años, amada por algunos, odiada por otros, pero nunca dejó de ser un ícono.

―Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Alguna hija de las Kardashian, tal vez de Kylie para ser hermana de Stormi.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

Si hablamos de superpoderes, habilidades curativas para sanar o curar cualquier situación.

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

Me preocupa cualquier persona que use su influencia para promover odio o división. Creo que quienes tenemos una voz pública debemos usarla con responsabilidad, sobre todo en tiempos tan violentos en los que vivimos. Menos ‘hate’ y más amor siempre. //