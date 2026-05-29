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Anthropic ha crecido apuntando a proveer sus servicios IA al sector empresarial, en contraste a OpenAI quien apuntó al consumo masivo. (Foto de SEBASTIEN BOZON / AFP)
Anthropic ha crecido apuntando a proveer sus servicios IA al sector empresarial, en contraste a OpenAI quien apuntó al consumo masivo. (Foto de SEBASTIEN BOZON / AFP)
/ SEBASTIEN BOZON
Por Agencia AFP

La empresa de inteligencia artificial Anthropic informó el jueves que recaudó 65.000 millones de dólares en una nueva ronda de financiación que valora al creador de Claude en 965.000 millones de dólares, superando por primera vez a su rival OpenAI antes de una esperada salida a bolsa.

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