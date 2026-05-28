Resumen

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El Steam Deck es la última consola de subir de precio en los últimos meses.
El Steam Deck es la última consola de subir de precio en los últimos meses.
/ Valve
Por Redacción EC

Valve anunció un aumento significativo de los precios de su consola pórtatil Steam Deck OLED, con la versión de 512GB pasando de costar US$550 a US$790 y la de 1TB costando de US$650 a US$950.

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