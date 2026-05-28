Valve anunció un aumento significativo de los precios de su consola pórtatil Steam Deck OLED, con la versión de 512GB pasando de costar US$550 a US$790 y la de 1TB costando de US$650 a US$950.

Lo sorprendente de la situación, es que la consola no muestra mejoras particulares de las versiones más baratas. En cambio, el aumento de precios “refleja la situación actual de los costes de los componentes y otros desafíos logísticos globales que afectan al conjunto del sector”, anunció el gigante de videojuegos.

Estas circunstancias se refieren no solo a problemas de distribución globales desencadenados por los aranceles del gobierno de Donald Trump y el aumento de los precios de combustible por su guerra con Irán, sino también el meteórico ascenso de los precios de los componentes de computación por el ‘boom’ de los centros de datos que impulsan la industria de la inteligencia artificial.

Valve no está solo en utilizar estas circunstancias para aumentar sus costos, con Sony y Nintendo también anunciando recientemente una alza en el precio de sus consolas PlayStation 5 y Switch 2 respectivamente.

El aumento de precios es también una mala señal para aquellos que esperaban un costo bajo para el Steam Machine, la consola de sobremesa de Valve que supuestamente saldrá este 2026 y cuyo costo se estima ahora superará los US$1.000.