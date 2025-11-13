Tras meses de anticipaciones, filtraciones y especulaciones, Valve reveló tres nuevos dispositivos ante las gratas reacciones de sus fanáticos, incluyendo el Steam Machine, una pequeña PC con la que espera darle frente a consolas como PlayStation y Xbox, las gafas de realidad virtual Steam Frame y una nueva versión de su mando Steam Controller.

La compañía, conocida por estar detrás de la ubicua tienda en línea de videojuegos Steam, pretende lanzar estos dispositivos para el 2026, aunque se ha visto rehacia a todavía dar una fecha más específica.

Quizás el dispositivo que consiguió el mayor interés fue el Steam Machine, un dispositivo en forma de cubo de 16x16x16 cm que marca el regreso de Valve al mercado de las consolas de sobremesa desde el 2018, cuando descontinuó la línea ante el aparente desinterés del público.

Una situación que el éxito de la consola portátil Steam Deck parece haber revertido y de la que la nueva Steam Machine parece ser una sucesora más directa, al también contar con el sistema operativo Steam OS para sus funciones, pero de la que es “seis veces más poderosa”, según afirmaciones de Valve.

Es así que el Steam Machine está equipada por una CPU AMD Zen 4 de 6 núcleos y una GPU RDNA3 que le permitirán ofrecer una experiencia de juego 4K a 60 fotogramas por segundo.

Mientra tanto, el Steam Frame es la nueva incursión de Valve en el rubro de realidad virtual con el que busca revolucionarlo al convertir el dispositivo en la misma computadora empoderada por un procesador Snapdragon 7 Gen 3, quitando la necesidad de estar conectado a otro aparato.

La compañía ha prometido que sus lentes presentarán una resolución incomparable sin retrasos de la imagen, algo que logran parcialmente al seguir la mirada del usuario con unas cámaras interiores, lo que les permite destinar sus recursos al lugar que mantiene la atención del usuario.

Finalmente Valve presentó una nueva versión de su Steam Controller, que se renuevan con nuevas funcionalidades giroscópicas y dos ‘trackpacks’ para realizar las funciones de un mouse cuando sean necesarias.