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Los Steam Frame estarán a la venta a partir del 18 de septiembre, con los usuarios interesados posibilitados a unirse a una lista de reserva hasta el 17 del mismo mes.
Los Steam Frame estarán a la venta a partir del 18 de septiembre, con los usuarios interesados posibilitados a unirse a una lista de reserva hasta el 17 del mismo mes.
/ Valve
Por Agencia Europa Press

Valve ha abierto el registro para adquirir Steam Frame, su visor de realidad virtual, que incluirá Half-Life:Alyx de forma gratuita, aunque obligará a adquirir por separado la fuente de alimentación.

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