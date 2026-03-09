Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Steam Machine es la nueva incursión de Valve en el mercado de consolas de sobremesa.
/ Valve
Por Agencia Europa Press

Valve ha asegurado que mantiene sus previsiones de lanzamiento de los nuevos dispositivos de consola de sobremesa Steam Machine y el visor Steam Frame, que se pondrán a disposición de los usuarios durante este año 2026, a pesar de la crisis que enfrenta el sector tecnológico con la escasez de memoria.

