Valve ha asegurado que mantiene sus previsiones de lanzamiento de los nuevos dispositivos de consola de sobremesa Steam Machine y el visor Steam Frame, que se pondrán a disposición de los usuarios durante este año 2026, a pesar de la crisis que enfrenta el sector tecnológico con la escasez de memoria.

La compañía presentó en noviembre tres nuevos dispositivos con los que anunció su regreso al mercado de las consolas de sobremesa. Es el caso de la consola Steam Machine, que se presentó como un ordenador compacto basado en SteamOS, así como del visor de realidad virtual Steam Frame y el mando Steam Controller.

En ese momento, Valve detalló que las nuevas opciones de ‘hardware’ para videojuegos estarían disponibles a “principios de este año 2026”. Sin embargo, el pasado mes de febrero, compartió que los problemas que afronta la industria tecnológica con la escasez de memoria RAM y almacenamiento, les llevó a “revisar su calendario de envíos y precios”.

Así, la compañía detalló que su objetivo continuaba siendo lanzar los nuevos dispositivos “en el primer semestre del año”, lo que ya dejó ver un ligero retraso respecto a la primera ventana de lanzamiento planteada, es decir, principios de año.

Estas declaraciones desembocaron en ciertas dudas sobre la posibilidad de cumplimiento de las previsiones de lanzamiento iniciales de Valve. Ahora, la compañía de videojuegos ha aclarado que mantendrán sus planes para Steam Machine y Steam Frame, que llegarán este año 2026.

Concretamente, la representante de relaciones públicas de Valve, Kaci Aitchison Boyle, ha confirmado en declaraciones a The Verge que “nada ha cambiado” por parte de Valve y que, como han detallado en un comunicado recientemente actualizado de resumen sobre 2025, la gama de ‘hardware’ que anunciaron el pasado año, incluyendo los tres productos mencionados, se lanzará “este año”.

Con todo, la tecnológica a cargo de Steam ha aclarado que compartirá más actualizaciones sobre sus nuevos productos “a medida que finalicen sus planes” respecto a la concreción de lanzamiento.