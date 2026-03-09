Las últimas generaciones de consolas han visto sus precios dispararse paulatinamente, pero el recientemente anunciado ‘Project Helix’ – nombre clave para la quinta generación de Xbox – podría no estar dando un simple brinco sino un salto triple mortal en lo que respecta a su costo, que algunos especulan podría superar los US$1.000.

Entre quienes han dado este funesto pronóstico está el periodista tecnológico (y ‘youtuber’) Tom Henderson del canal Moore’s Law Is Dead, quien ha estado reportando sobre la consola y sus capacidades híbridas para jugar juegos de Xbox y PC incluso antes de que fueran confirmados por Microsoft la semana pasada.

En su último video discute las posibles especificaciones de ‘Project Helix’, señalando que este parece ser más poderoso de lo que se sabe del PlayStation 6, pero esta potencia tendrá su costo con componentes de última generación, no ayudados por el aumento de precios generado por la industria IA, que harán que el precio final se dispare entre US$999 y US$1.200 según sus especulaciones.

¿Qué componentes estamos hablando? Central a esta tesis está la tarjeta de video, que según lo reportado será el sucesor del AMD 9070 XT, una tarjeta que costará entre US$550 y US$650 según las fluctuaciones del mercado. Si ha esto se le suma el ahora en ascenso precio del RAM y la necesidad de un CPU potente para poder correr todo el aparato, Henderson señala que la factura terminaría siendo de alrededor de US$900 para Microsoft gracias a que las está manufacturando al por mayor.

Para Henderson, el precio variaría dependiendo de la estrategia que utilice Microsoft en la siguiente generación y es bien conocido en la industria del entretenimiento electrónico que el verdadero beneficio para los creadores de consolas no está en la venta de las mismas, sino en su porcentaje de ganancia incorporado a la venta de los propios videojuegos o, en el caso de Xbox, en la venta de servicios de suscripción como Game Pass.

Sin embargo, esto no quiere decir que no quiere decir que Microsoft no quiera generar ninguna ganancia, sobre todo en el ahora más fluctuante mercado tecnológico, por lo que un aumento del precio de US$100 le pareció razonable a Henderson.

“Por lo tanto, diría que espero al menos 1000 dólares. Si quisieran ser muy agresivos, podría llegar a los 900 dólares y, muy probablemente, a los 1200 dólares, pero no creo que superen los 1500 dólares”, señaló el periodista tecnológico en su video.