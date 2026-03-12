La próxima generación de videoconsolas de Microsoft ya está en marcha bajo el nombre en clave de Project Helix, cuyas primeras unidades empezarán a llegar a los desarrolladores en 2027 para que puedan probar sus capacidades.

Microsoft ha compartido los primeros detalles de Project Helix, su próxima videoconsola, en la conferencia ‘Xbox Developer Summit’, celebrada en el marco de Games Developers Conference.

Este ‘hardware’ ofrecerá “mejoras significativas en eficiencia, escalabilidad y ambición visual”, que estarán impulsadas por un chip personalizado desarrollado por AMD, diseñado para las tecnologías más avanzadas de renderizado y simulación, como DirectX y FSR, según ha informado en su blog oficial.

Project Helix ofrecerá “una experiencia multidispositivo”, con compatibilidad con juegos para PC y de Xbox, así como “una experiencia Xbox uniforme en todas las pantallas”. La compañía también se ha comprometido a tener disponibles los títulos de las cuatro generaciones de Xbox durante años.

Todavía no se ha desvelado la fecha de lanzamiento, pero el vicepresidente de Próxima Generación de Xbox, Jason Ronald, ha confirmado que las versiones alfa de esta consola llegarán a los desarrolladores el próximo año para que puedan empezar a trabajar con ella.