La próxima generación de videoconsolas de Microsoft ya está en marcha bajo el nombre en clave de Project Helix, cuyas primeras unidades empezarán a llegar a los desarrolladores en 2027 para que puedan probar sus capacidades.
