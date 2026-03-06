Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Project Helix es el nombre clave de la consola de quinta generación de Xbox.
Project Helix es el nombre clave de la consola de quinta generación de Xbox.
/ Xbox
Por Redacción EC

La X de Xbox está cambiando de ADN con ‘Project Helix’, nombre clave para su consola de siguiente generación que ofrecerá mejores gráficos, rendimiento y, por primera vez, la capacidad de reproducir videojuegos de PC.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.