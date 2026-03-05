Por Gisella Salmon

Latinoamérica se ha consolidado como una de las regiones con mayor adopción de inteligencia artificial en dispositivos móviles, impulsada no solo por el interés hacia las nuevas tecnologías sino, sobre todo, por su utilidad directa en la vida diaria. Así lo confirmaron los ejecutivos globales de Samsung en el marco del Galaxy Unpacked realizado en San Francisco.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.