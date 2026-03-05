Latinoamérica se ha consolidado como una de las regiones con mayor adopción de inteligencia artificial en dispositivos móviles, impulsada no solo por el interés hacia las nuevas tecnologías sino, sobre todo, por su utilidad directa en la vida diaria. Así lo confirmaron los ejecutivos globales de Samsung en el marco del Galaxy Unpacked realizado en San Francisco.

El Comercio asistió a la conferencia regional, donde la compañía señaló que el 90% de los usuarios de Galaxy S25 latinoamericanos utilizan activamente funciones de IA, y que el 99% percibe beneficios concretos en su uso cotidiano. Entre los principales aportes identificados se encuentran el ahorro de tiempo y eficiencia (65%), la reducción de barreras de idioma (61%), la mejora de imágenes (63%) y una mayor capacidad para enfocarse en tareas relevantes como el trabajo o la creatividad (58%).

“El éxito de la inteligencia artificial no se mide por lo avanzada que es, sino por qué tan naturalmente encaja en la vida de las personas”, afirmó Won-Joon Choi, presidente, director de Operaciones (COO) y jefe de la Oficina de I+D del negocio Mobile eXperience (MX) de Samsung.

Uno de los mensajes centrales destacó que la adopción de la IA no está ligada a su nivel de sofisticación técnica, sino a su integración natural en la rutina diaria. “No vemos la inteligencia artificial como una función premium para unos pocos, sino como una infraestructura cotidiana y confiable”, añadió Choi.

Productividad antes que novedad tecnológica

En mercados donde el smartphone funciona como la principal herramienta digital, la IA se adopta cuando logra resolver tareas cotidianas.

“Los factores clave de compra de un smartphone siguen siendo los mismos: el rendimiento sigue siendo el número uno, seguido por la cámara y la batería, y ahora la inteligencia artificial ya está dentro del top cinco”, señaló Won-Joon Choi.

Ese patrón se replica con claridad en el mercado peruano. Según Manuel Cigarán, director de la División de Mobile Experience de Samsung Perú, los primeros usuarios en adoptar funciones de IA responden a un perfil claramente funcional.

“Observamos que los primeros usuarios peruanos en adoptar funciones de IA son jóvenes profesionales, emprendedores y creadores de contenido, que buscan optimizar su productividad y mejorar la calidad de sus comunicaciones y contenidos”, explicó a El Comercio.

En su uso diario, la IA se manifiesta en tareas concretas y repetitivas. “Galaxy AI les permite mejorar fotografías de forma automática, optimizar la redacción de mensajes, traducir conversaciones en tiempo real y transcribir grabaciones de voz, facilitando tanto la comunicación como la gestión de información”, añadió.

Idioma y comunicación: un acelerador clave de adopción

La reducción de barreras de idioma destaca como uno de los factores más relevantes para entender el liderazgo regional. Más del 60% de los usuarios latinoamericanos encuestados destacó la traducción y la interpretación en tiempo real como uno de los beneficios más claros de la IA móvil.

Desde la visión regional, este comportamiento confirma que la IA se percibe como una herramienta cotidiana. “Las herramientas de inteligencia artificial no son solo innovaciones tecnológicas, sino compañeros muy prácticos en la vida diaria de las personas”, señaló HS Jo, CEO y presidente de Samsung para América Latina.

De herramienta reactiva a asistente proactivo

Otro cambio estructural destacado por los ejecutivos es el paso de un teléfono que responde a comandos, a uno que anticipa necesidades.

Durante la conferencia, los ejecutivos ilustraron este cambio con un ejemplo cotidiano: una persona que termina una reunión y debe desplazarse a su siguiente compromiso. En ese escenario, el sistema reconoce el contexto y sugiere automáticamente reservar un transporte, replicando en segundo plano las acciones que el usuario normalmente haría en la pantalla.

Desde el mercado local, Cigarán reforzó esta idea al señalar que “la inteligencia artificial deja de ser una función puntual y pasa a estar integrada de forma estructural en la experiencia del equipo, eliminando fricciones en las actividades diarias y permitiendo que el teléfono comprenda mejor al usuario”.

Las capacidades más avanzadas, como los agentes de IA, todavía atraviesan una etapa de adopción progresiva. Sin embargo, desde la compañía anticipan que esa resistencia disminuirá con el tiempo. “A medida que estas capacidades se integren de forma más natural en el hardware y el software, veremos una adopción con mayor confianza”, indicaron los voceros.

Confianza, privacidad y control del usuario

La adopción de la IA también está vinculada a la confianza. Durante la conferencia se insistió en que “la privacidad y la seguridad no son opcionales; deben ser obligatorias”. En esa línea, se explicó que algunas funciones de IA se ejecutan directamente en el dispositivo, mientras que otras operan en la nube, con opciones para que el usuario decida cómo se procesa su información.

“En los casos de uso sensibles, todo se ejecuta en el propio dispositivo”, precisó HS Jo, mientras que otras tareas recurren a la nube para mantener la calidad de los resultados.

IA como infraestructura cotidiana

Finalmente, tanto a nivel global como regional, la compañía planteó una visión que ayuda a explicar el papel de América Latina como una de las regiones con mayor adopción de IA móvil: la inteligencia artificial no es concebida como un atributo exclusivo.

En conjunto, los datos y testimonios delinean un perfil claro: la adopción de la inteligencia artificial en smartphones en América Latina crece cuando la tecnología resuelve problemas reales, se integra sin fricción en la rutina diaria y mantiene a las personas en control de su experiencia. Más que una carrera por la novedad, se trata de una adopción guiada por la utilidad, contexto y necesidad cotidiana.