La nueva serie Galaxy Buds4. (Foto: Samsung)
Por Redacción EC

Samsung presentó hoy sus últimos Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4, en la búsqueda por redefinir los auriculares premium y lo que pueden ofrecer tanto en audio Hi-Fi superior como en portabilidad para el uso diario. La serie Galaxy Buds4 combina calidad de sonido con un ajuste más refinado y diseñado computacionalmente. Por primera vez, Buds4 Pro cuenta con un woofer más amplio, combinado con una Cancelación Activa de Ruido (ANC) mejorada y un Ecualizador (EQ) adaptativo renovado, para brindar un sonido de espectro completo fiel a la grabación original, al tiempo que se adapta de manera inteligente a las condiciones del entorno real.

