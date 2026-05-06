Samsung ha anunciado que está ampliando el despliegue de su sistema operativo One UI 8.5 a más dispositivos, con lo que llevará las últimas funciones de inteligencia artificial (IA) Galaxy AI a todo el ecosistema Samsung Galaxy.

Concretamente, la actualización se comenzará a desplegar a partir de este miércoles 6 de mayo en las series de ‘smartphones’ de la compañía coreana Galaxy S25, Galaxy S25 FE, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6, las series Galaxy Tab S11 y las series Galaxy Tab S10 .

De esta forma lo ha compartido Samsung en un comunicado en su blog oficial, donde ha detallado que se trata de una actualización del sistema operativo que se centra en mejorar la comunicación y las experiencias creativas en los teléfonos móviles y tabletas Galaxy.

Basado en Android 16, One UI 8.5 llegó inicialmente de la mano de los últimos ‘smartphones’ buque insignia de la compañía con la serie Samsung Galaxy S26. Así, incluye funciones como el filtrado de llamadas por IA, un álbum privado en la Galería, mejoras en el Asistente de fotos y mejoras en el sistema Quick Share, entre otras cuestiones.

No obstante, conviene destacar que One UI 8.5 se ha comenzado a desplegar en Corea y se extenderá a más regiones “posteriormente”, según ha detallado Samsung.