No es fácil encontrar unos auriculares que logren un equilibrio entre comodidad, practicidad y una experiencia de sonido aceptable sin tener que gastar demasiado. Y menos aún si se trata de un formato distinto al tradicional.

En mi caso, esta fue la primera vez que probé unos audífonos tipo clip, y debo admitir que había cierta expectativa. Los Honor Choice Earbuds Clip no se insertan en el oído, sino que se sujetan por fuera, lo que plantea una experiencia completamente diferente. Tras varios días de uso, estas son mis impresiones, con sus aciertos y limitaciones.

Un diseño distinto que termina convenciendo

Lo primero que destaca es su formato. La manera en la que se sujetan a la oreja no es la habitual, y en un inicio puede generar dudas. De hecho, mi primera impresión fue que no terminaría de acostumbrarme.

Sin embargo, con el paso de las horas eso cambia. Tras un par de días de uso, la adaptación es bastante natural. Los audífonos se acoplan bien y cumplen su función sin generar molestias.

Livianos y prácticos: tanto los auriculares como la cajuela de carga destacan por su bajo peso y facilidad de uso.

Son livianos, casi imperceptibles, y pasan desapercibidos, algo que se agradece en el uso diario. Esa ligereza también se traslada al estuche de carga, que resulta compacto y fácil de manipular. Poder abrir la cajuela y sacar los auriculares con una sola mano es un detalle práctico que termina sumando en la experiencia.

La experiencia cambia: escuchar sin aislarse

El enfoque de estos auriculares es claro: no buscan aislarte del entorno. Y eso se nota desde el primer momento.

Al no introducirse en el canal auditivo, permiten que el sonido exterior se mantenga presente. En casa, donde el entorno es más silencioso, esto no representa ningún problema. Pero la experiencia cambia al salir.

En la calle o en el gimnasio, el ruido ambiental empieza a competir directamente con la música. Y aquí aparece una de sus principales limitaciones: la ausencia de cancelación de ruido. Incluso frente a otros modelos sin ANC, el formato abierto hace que el audio se diluya con mayor facilidad.

Diseño tipo clip: se sujeta por fuera de la oreja, ofreciendo comodidad y permitiendo mantenerse atento al entorno.

Esto obliga, en muchos casos, a subir el volumen más de lo deseado, sobre todo en espacios con mucho ruido, lo que puede terminar siendo contraproducente. Me ha pasado por ejemplo en el gimnasio, en donde la música ambiental no me deja escuchar con claridad la música.

Una salvedad: Honor ha metido una cancelación de ruido, pero para llamadas telefónicas. Cada Clip tiene dos micrófonos que hacen que la cancelación activa de ruido se aplique a nuestra voz para que quienes nos llamen no oigan ningún ruido de fondo.

Calidad de sonido: cumple, pero con matices

Hablemos de lo más importante: el sonido. En líneas generales, los Honor Choice Earbuds Clip ofrecen una calidad aceptable. Hay una buena nitidez, con un control correcto de bajos y agudos que permite disfrutar del contenido sin mayores problemas.

La conexión también es estable en condiciones normales. No experimenté cortes mientras me mantuve dentro de un rango razonable. Incluso pude dejar el smartphone en un piso y desplazarme a otro sin perder la señal de inmediato, aunque, como es lógico, al aumentar la distancia comienzan las interferencias.

Formato abierto: su diseño prioriza la comodidad, aunque sacrifica parte de la inmersión sonora.

Ahora bien, el formato juega nuevamente un papel clave. Al no sellar el oído, la experiencia no es tan inmersiva como en unos audífonos in-ear. El sonido se percibe más abierto, pero también más expuesto a interferencias externas.

La experiencia se complementa con la aplicación AI Space, desde donde, además de consultar el nivel de batería, es posible ajustar el ecualizador, activar el Modo Juego, el audio espacial o los graves dinámicos. También permite configurar los gestos táctiles a medida: por ejemplo, pausar o reproducir música con dos toques o cambiar de canción con tres, directamente desde los auriculares.

Los auriculares ofrecen una autonomía total de hasta 36 horas con el estuche de carga y alrededor de 7 horas de reproducción continua por carga. Además, con solo 10 minutos conectados, se pueden obtener hasta 2 horas de uso, una función útil para momentos de apuro. En conjunto, la batería cumple sin problemas para una jornada completa de uso.

Además, permiten conectarse hasta a dos dispositivos, para que se puedan usar con el celular y la PC. Cuentan asimismo con certificación IP54, lo que les otorga resistencia al agua y al polvo. En la práctica, esto permite utilizarlos sin problema durante entrenamientos o desplazamientos al aire libre, incluso si hay sudor o condiciones climáticas adversas.

Empaque simple: incluye lo necesario y presenta de forma clara las principales características del equipo.

¿Vale la pena comprarlos?

Los Honor Choice Buds Clip no buscan competir con los auriculares premium ni ofrecer una experiencia completamente envolvente. Su propuesta va por otro lado.

Son una alternativa interesante para quienes priorizan la comodidad, buscan algo ligero y no se sienten cómodos con los audífonos tradicionales. También pueden ser útiles en contextos donde es necesario mantenerse atento al entorno.

Entre sus puntos fuertes destacan el diseño liviano, la comodidad y la facilidad de uso. En el lado menos favorable, el principal factor a considerar es la experiencia de sonido en exteriores, limitada por la ausencia de cancelación de ruido y su diseño abierto.

En definitiva, son unos auriculares prácticos, pensados para un uso cotidiano, que cumplen mejor en entornos controlados que en situaciones con mucho ruido.

En el ecommerce de Honor, los audífonos se vende a 279 soles.