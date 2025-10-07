Rotar para escribir: el nuevo prototipo de teclado de Google que recupera el sistema de dial

Google ha ideado nuevo prototipo de teclado basado en un dial que apuesta por la rotación para escribir, un “teclado nostálgico pero novedoso” que cualquiera puede fabricar en su casa con los materiales que han compartido en código abierto.

El equipo japonés de Gboard, la aplicación de teclado de Google, ha compartido una sugerencia de teclado que no llegará al mercado, aunque los datos de su diseño y ‘firmware’ se han compartido en un repositorio de GitHub, para que cualquiera pueda fabricarlo.

Se trata de un prototipo de teclado físico creado por diversión, a ejemplo del teclado de doble cara presentado el año pasado o el Gboard Stick de hace tres años. La novedad responde al nombre de el Gboard Dial Edition.

La base de esta nueva propuesta es la rotación. Para ello, han incorporado diales a una placa base, que se usan como los antiguos teléfonos fijos de disco rotatorio: se inserta el dedo en el agujero del letra o función que se quiera activar, se rota hasta alcanzar el tope y se suelta, para que al regresar a su posición original, se marque lo escogido.

“Hasta ahora, los teclados se basaban principalmente en pulsar. Esto no significa que pulsar sea malo, pero tras reflexionar un poco, se me ocurrió este teclado nostálgico pero novedoso”, han explicado desde el equipo de Gboard, en su blog oficial.

Este teclado se presentó en realidad el pasado 1 de octubre (10/1, en inglés), una fecha que coincide con el número de teclado que tiene este teclado: 101. Se dirige a usuarios de cualquier edad porque, como dicen, “cualquiera puede usarlo. Es solo un teclado”.