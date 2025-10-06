La empresa coreana Samsung anunció la llegada al mercado peruano del nuevo Galaxy S25 FE (Fan Edition), un smartphone que mantienen será una entrada a los usuarios de su serie premium Galaxy S con un precio dirigido relativamente más módico.

Según la marca, el Galaxy S25 FE trae algunas de sus características avanzadas y combina lo mejor de Galaxy AI junto con un rendimiento optimizado para responder a las exigencias del día a día.

Más liviano y poderoso

El nuevo equipo destaca por su diseño más delgado y liviano, con una pantalla inmersiva de 6.7 pulgadas, tasa de refresco de 120Hz y hasta 1,900 nits de brillo, ofreciendo una experiencia visual envolvente y garantizando imágenes vibrantes y fluidas incluso en exteriores. En su interior incorpora una batería de 4.900 mAh junto a un sistema de enfriamiento mejorado para un desempeño fluido incluso en sesiones intensivas de videojuegos, edición de video o multitarea.

En el apartado fotográfico, el Galaxy S25 FE cuenta con un triple sistema de cámaras: principal de 50MP, telefoto de 8MP y ultra gran angular de 12MP, además de una cámara frontal de 12MP. Su fortaleza va más allá de los megapíxeles, integrando Inteligencia Artificial para detección de rostros, HDR avanzado, edición generativa y mejoras automáticas que permiten capturar y transformar recuerdos con calidad profesional.

La compañía indicó que los usuarios del nuevo smartphone tienen garantizadas 7 generaciones de actualizaciones de software y 7 años de actualizaciones de seguridad, lo que convierte al Galaxy S25 FE en una inversión a largo plazo. Además, con la plataforma Samsung Knox, la compañía garantiza que los datos personales permanezcan siempre protegidos, reforzando su diferenciación en un contexto donde la seguridad digital es cada vez más relevante.

El Galaxy S25 FE ya está disponible en el país en cuatro colores y versiones desde 128 GB, con un precio inicial de S/2,999 a través de Samsung.com, App Samsung Shop, tiendas de experiencia y principales operadores y retailers del país.