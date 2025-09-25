Con un diseño más delgado y elegante, la nueva serie Galaxy Z de Samsung ya está disponible en el mercado peruano. Estos teléfonos plegables al estilo “sapito” y libro son los Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE, que integran, como corresponde a la época, funciones de inteligencia artificial para potenciar la experiencia del usuario, lo cual es su principal característica.

“Hemos observado un crecimiento exponencial en la categoría de smartphones plegables en los últimos años a nivel mundial. Según datos de Aduanas, 8 de cada 10 teléfonos plegables importados al Perú en este año han sido equipos Samsung. Actualmente, estamos enfocados en mantener nuestro liderazgo en esta categoría, con una tendencia al alza, impulsada por la diferenciación tecnológica y la constante enseñanza a los consumidores sobre los beneficios que estos equipos ofrecen", explicó al diario El Comercio Manuel Cigarán, director de experiencia móvil de Samsung Perú.

El Galaxy Z Fold7 es un dispositivo diseñado para quienes buscan productividad y rendimiento en un solo equipo. Su amplia pantalla plegable, optimizada para la multitarea, permite abrir y usar varias aplicaciones en paralelo, mientras que la integración de Galaxy AI facilita actividades de la vida laboral desde la traducción simultánea de reuniones presenciales hasta la generación de contenido.

El Fold7, el plegable al estilo libro. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Su peso es de 215 gramos, 24 gramos más liviano que su versión anterior e incluso más ligero que el Galaxy S25 Ultra. Es una herramienta orientada a profesionales, gamers y quienes buscan un equipo multitarea.

“Entre los puntos destacados, el Galaxy Z Fold7 lideró el rendimiento, representando más de la mitad de la demanda, y una fuerte preferencia por sus mejoras en diseño, cámaras e inteligencia artificial. Además, un factor importante para esta preferencia ha sido la durabilidad del equipo, gracias a su bisagra reestructurada, marcos más resistentes y su pantalla rediseñada” , añadió Cigarán.

Por su parte, el Galaxy Z Flip7 renueva su estilo y versatilidad con un diseño más delgado y sofisticado. Su icónico Flex Mode permite capturar fotos y videos desde múltiples ángulos sin necesidad de accesorios, convirtiéndose en la herramienta ideal para la creación de contenido en redes sociales.

El Flip7, el plegable al estilo "sapito". (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

A esto se suma una cámara principal de 50 megapíxeles, que ofrece imágenes nítidas y de alta calidad incluso en condiciones de poca luz, potenciando aún más la experiencia creativa.

“También ofrece una interacción más fluida e intuitiva incluso con el teléfono plegado con Gemini Live de Google en el Flip, lo que logra que los usuarios obtengan asistencia o recomendaciones en vivo. Asimismo, innovaciones más técnicas como la renovada cámara con sensores y mayor durabilidad junto a la batería optimizada en un formato compacto y versátil, respondiendo a la demanda de resistencia y autonomía, algo muy preciado por el usuario peruano”, afirmó el director de experiencia móvil.

A su vez, la firma coreana lanzó el el Galaxy Z Flip7 FE, el primer modelo de la serie plegable en formato Fan Edition con el objetivo de democratizar esta innovación y acercarla a un público más amplio.

“La visión estratégica es que estos dispositivos no solo crezcan en adopción, sino que continúen transformando la forma en que los usuarios interactúan con su entorno digital”, concluyó Cigarán.