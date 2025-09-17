¿Vale la pena cambiarse al nuevo iPhone 17?

Como en todo septiembre, Apple lanzó sus nuevos modelos de iPhone. La pregunta que de inmediato inunda las redes es: ¿vale la pena cambiarme al nuevo iPhone 17? Con la llegada de esta nueva familia, que incluye los modelos estándar, Pro, Pro Max y una nueva edición Air, Apple ha introducido cambios significativos que hacen esta decisión más compleja y, para algunos, más clara a la vez que en años anteriores.

Este análisis busca servir como una guía para los propietarios de modelos anteriores, desde el iPhone 16 hasta el 13, detallando las mejoras clave para determinar si la inversión se justifica en cada caso.

Empecemos con el iPhone 17 básico frente a los 16, 15, 14 y 13: en pantalla, el nuevo modelo ofrece 6,3 pulgadas contra 6,1, pantalla siempre activa y Promotion y tasa de refresco de 120 Hz, que la hacen mas iluminada, detallada y amplia.

La cámara frontal es muy superior, de 18 megapíxeles (Mp) con funciones para captura dual (usando la frontal y las traseras al tiempo), encuadre siempre centrado en videollamadas y fotos, además de estabilización de video.

En cámaras principales el iPhone 17 cuenta con ambos lentes de 48 Mp, por lo que los iPhone 14 y 13 quedan muy atrás con 12 Mp y menos zoom. Frente a los iPhone 16 y 15 no hay mucha diferencia técnica, aunque, salvo el 16, ninguno puede hacer fotos y videos espaciales y en macro.

El procesador, el ‘cerebro’, es una gran diferencia, pues el iPhone 17 posee chip A19 con Apple Intelligence, mientras que los demás van del A15 al A18 y solo el iPhone 16 posee la inteligencia artificial de Apple, los demás no.

En batería el salto es grande, pasando de 20 a 22 horas de autonomía en los modelos previos a 30 horas en el iPhone 17.

Apple lanzó recientemente los iPhone 17, incluyendo las versiones Air, Pro y Pro Max. (Foto: AFP)

iPhone 17 Pro y Pro Max

En el caso de los modelos Pro, las diferencias entre los iPhone 17, 16 y 15 son mas sutiles, siendo la protección de cerámica posterior y el cuerpo de aluminio, así como la cámara frontal de 18 Mp vs. las de 12 Mp sin varias de las funciones en encuadro automático, captura dual y estabilizador de video, así como el nuevo chip A19 Pro frente a los A18 y A17 Pro (para una mejora en velocidad de operación general), las principales diferencias.

Frente a los iPhone 14 y 13 Pro, sí hay grandes ventajas como la batería, que pasa de 22 a 31 horas de autonomía; la cámara frontal y las posteriores, con mucha mayor resolución y funciones de grabación de video y fotos.

Lo mismo sucede en los modelos Pro Max, en donde los iPhone 14 y 13 Pro Max se quedan cortos en capacidades de cámaras, grabación en video a 120 cuadros por segundo en resolución 4K, mas zoom óptico, mucho mejor cámara frontal, Apple Intelligence, 10 horas mas de batería, Apple Intelligence y conector USB-C frente al Lightning de los modelos viejos.

En la parte alta de la gama del iPhone 17 Pro Max vs. los modelos 16 Pro Max y 15 Pro Max las diferencias son, nuevamente, muy sutiles: la cámara frontal de 18 Mp y todas su funciones que no tienen los otros; las tres cámaras Fusión de 48 Mp que no tienen los modelos previos y un zoom mejorado de hasta 8 alcances de novedad.

Para resolver la duda, se podría decir que en el caso de los iPhone 13, 14 y las referencias de 15 básico, Pro y Pro Max sí habría suficientes mejoras en pantalla, rendimiento, cámara y batería para irse por la actualización. Los iPhone 15 obtendrían acceso a tecnologías ProMotion en cámaras y a Apple Intelligence, mientras que los dueños de un iPhone 16 deberían analizar muy bien si una pantalla más fluida y las mejoras en experiencia de cámara en video serían suficiente argumento de cambio ante un modelo muy similar al 17.

¿Y el iPhone Air?

Nuevo iPhone Air.

Lograr meter un iPhone en un cuerpo de 5,6 milímetros de grosor es, sin duda, una proeza de ingeniería. El iPhone Air es un dispositivo estilizado, de 6,5 pulgadas de pantalla, que destaca por su diseño y logra mayoritariamente captar las principales novedades de los iPhone 17 Pro y Pro Max. Sus ausencias están en las capacidades de la única cámara Fusión de 48 megapíxeles que posee, que, por simple física, le quita capacidades de hacer fotos espaciales o macro; tiene menos zoom, aunque de resto ofrece la misma experiencia de los iPhone 17.

También por física tiene menor batería y habría que esperar probarlo para entender su desempeño, pues en el papel dice que ofrece hasta 27 horas en video sin problema. Tampoco cuenta con SIM física, lo que en Colombia ya no es problema, pues todos los operadores ofrecen ese servicio de SIM virtual o eSIM.

