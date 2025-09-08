En el siempre cambiante mundo de los avances tecnológicos, pocas cuestiones son tan predecibles como el anuncio de un nuevo iPhone cada año. Este momento es ahora, con Apple prometiendo presentar el nuevo eslabón en su línea de teléfonos inteligentes, el iPhone 17, este 9 de septiembre en un evento que ha denominado “Awe dropping” (Impresionante).

Y deberá impresionar, ya que compañía de la manzana seriamente necesita un triunfo luego de una no tan deslumbradora presentación del iPhone 16, así como una tormenta en el horizonte causada por los aranceles de Donald Trump que podrían llevar a algunos cambios al precio de sus productos.

Hora y canal

Como ya es tradición, el Apple Event tendrá lugar en la sede de la compañía en Cupertino (California) a las 10 a.m. hora del Pacífico y 1 p.m. hora del Este, lo que aquí en el Perú se traduce como mediodía (12 p.m.).

Aquí la hora de comienzo del evento en otros países:

Estados Unidos: 10 a.m. hora del Pacífico y 1 p.m. hora del Este.

México: 11 a.m.

Colombia, Ecuador y Perú: 12 p.m.

Venezuela: 1 p.m.

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 2 p.m.

España: 7 p.m.

Afortunadamente, los interesados no tendrán que volar a Sillicon Valley y la compañía nuevamente transmitirá todo el evento mediante la magia del internet. La manera más fácil para muchos será visitar el canal de YouTube de Apple para ver la transmisión (y también embebido abajo), pero también estará disponible mediante la página web de Apple y en la aplicación Apple TV.

Qué esperar del Apple Event

Se espera que se presenten tres modelos de iPhone para este año: el iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Además, Apple reemplazará al modelo iPhone Plus por el nuevo iPhone Air, una iteración más de esta línea que antes ha pasado por los iPad y los MacBook ofreciendo un mayor tamaño que el modelo regular a un reducido peso.

Y si bien el iPhone 17 es la estrella del show, no será el único producto que se especula subirá a la tarima durante la presentación, con nuevas versiones de sus teléfonos inteligentes, los Apple Watch Series 11, también siendo altamente anticipados.

También se esperan nuevas iteraciones de otros productos como los lentes de realidad aumentada Vision Pro, el iPad, el Apple TV 4K y los auriculares AirPods Pro 3, entre otras sorpresas que pueden estar preparando.

Precios más altos

Pero no todas las noticias son buenas y se ha filtrado que muchos de los modelos más populares de iPhone podrían tener una subida de precios. El modelo base del iPhone 17 conservaría un precio inicial de US$799, pero el nuevo iPhone 17 Air – el equivalente al Plus en anteriores generaciones – costará US$949, un aumento de 50 dólares. Los otros modelos también tendrán un aumento similar, con el iPhone 17 Pro pasando a costar US$1.049 y el iPhone 17 Pro Max situándose en US$1.249.