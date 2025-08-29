El servicio de mensajería WhatsApp se ha convertido en una una de las maneras más populares para mantenernos en contacto con nuestras familias, amigos, así como compañeros de estudios y trabajo, con pocos celulares careciendo del ‘app’. ¿Quién no ha disfrutado al recibir de un ser querido la foto de una mascota, un video gracioso o el último meme que está recorriendo la web?

Pero esta avalancha de comunicaciones tiene una desventaja, el visualizarlos usualmente implica que se descarguen en tu celular, ocupando el almacenamiento de tu dispositivo y en casos extremos comprometiendo la velocidad y fluidez con la que se desempeña. Si notas ese problema, no te preocupes, y aquí te damos algunas claves para solucionarlo.

Importante: antes que nos pongamos a borrar todo es recomendable tener una copia de seguridad actualizada de nuestras conversaciones, una opción que puedes habilitar en la opción de Ajustes para luego ir a la pestaña de Chats, Copia de seguridad y Realizar copia ahora. El app te mostrará cuándo fue la última vez que realizaste una copia de tus chats.

Si te es importante mantener tus conversaciones es también recomendable activar la opción de Copia automática, para que frecuentemente se archiven tus conversaciones sin que tengas que preocuparte por tu cuenta. La aplicación te da la opción de que este proceso sea diario, semanal o mensual.

Y ahora pasamos a la eliminación de archivos, un proceso que si bien es similar entre Android y iOS fuera de un par de idiosincracias. Ojo: eliminar archivos es permanente – a menos que tengas una copia de seguridad – por lo que ten cuidado al seleccionar que quieres purgar de tu dispositivo. Adicionalmente, los archivos solo se borran por tu lado y las otras personas podrán seguir viéndolo.

Ve a la pestaña Ajustes.

Selecciona Almacenamiento y datos -> Administrar almacenamiento.

Desde esta pestaña podrás ver no solo el espacio que ocupa los archivos de WhatsApp en tu almacenamiento, sino también diversas formas de visualizar los mismos.



Una vez que selecciones un chat o categoría solo necesitarás mantener presionado un elemento para seleccionarlo y de aquí puedes borrarlo por tu cuenta o Destacarlo (el ícono de la estrella) para mantenerlo a salvo de cualquier puerga.



Para borrar, toca el ícono en forma de un tacho de basura y luego confirma eliminar.

Eliminar archivos es a través de la función de búsqueda.

En la pestaña Chats, toca el ícono Buscar (en forma de lupa).

Elige entre Fotos, Videos o Documentos.

Selecciona el elemento a borrar.

Toca el ícono eliminar (el tacho de basura) > Eliminar para mí.

Eliminar contenido de un chat individual o grupal

Si quieres ser más drástico, también puedes eliminar todo el contenido de un chat, incluidos archivos multimedia, enlaces, documentos y mensajes. Ojo, esto no borrará el chat para todos ni te sacará del grupo.