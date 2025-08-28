Corea del Sur también se suma a prohibir el uso de teléfonos durante las clases

El Parlamento surcoreano aprobó este miércoles una ley que prohíbe a los alumnos utilizar teléfonos móviles y otros dispositivos inteligentes durante las clases en colegios e institutos, en línea con una tendencia mundial para contrarrestar los efectos nocivos de su uso excesivo.

El objetivo de la enmienda de la Ley de Educación Primaria y Secundaria, que entrará en vigor en marzo del próximo año, es proteger el derecho a aprender y reforzar la autoridad de los docentes frente al uso excesivo de la tecnología en el aula, según publicó la Asamblea Nacional surcoreana tras su sesión plenaria.

La enmienda, promovida de manera bipartidista, establece que los estudiantes podrán usar sus dispositivos únicamente con fines educativos, en situaciones de emergencia o cuando se trate de herramientas de apoyo para personas con discapacidad o necesidades especiales.

Además, otorga a los directores y profesores la facultad de limitar por norma interna la posesión y el uso de aparatos en los recintos escolares, incluso fuera de clase, cuando lo consideren necesario para garantizar la enseñanza.

La reforma también insta a los centros a incluir en el currículo formación sobre el uso responsable de los dispositivos digitales, con el fin de prevenir conductas adictivas y fomentar hábitos saludables.

La decisión se produce después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconociera que restringir los móviles en la escuela, dados sus efectos negativos, no constituye una vulneración de derechos, según los resultados de la sesión del Parlamento.

El número de países que prohíben el uso de móviles en las escuelas está aumentando rápidamente, según publicó la Unesco a comienzos de año, explicando que, si bien a finales de 2023 el número de sistemas educativos que aplicaban estas restricciones era de 60, al inicio de 2025 la cifra ascendía ya a 79 países.