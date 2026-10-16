En la serie "La chispa del amor", el personaje de la actriz Chae Soo-bin es una guionista que, tras ser alcanzada por un rayo en su infancia, no puede tocar a las personas sin darles una descarga eléctrica (Foto: New Point (II) / WhyNot Media / Netflix)
En la serie "La chispa del amor", el personaje de la actriz Chae Soo-bin es una guionista que, tras ser alcanzada por un rayo en su infancia, no puede tocar a las personas sin darles una descarga eléctrica (Foto: New Point (II) / WhyNot Media / Netflix)
Carla Ocaña
Carla Ocaña
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Desde el pasado 9 de octubre del 2026, la serie coreana (en inglés: “Take Charge of My Heart”) se ha ganado el corazón de miles de espectadores de gracias a su premisa excéntrica y al trabajo de su protagonista, la actriz Chae Soo-bin. Así, la reconocida intérprete suma un nuevo título en el catálogo de la popular . En ese sentido, ¿te gustaría conocer los más destacados? Pues, aquí te presento las otras 4 producciones de la artista que puedes ver ahora mismo en el servicio de streaming.

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Vale precisar que narra la historia de Na Bo-bae, una guionista con poco éxito que, tras ser alcanzada por un rayo en su infancia, vive como una especie de “electricidad andante”.

Entonces, cuando conoce a un heredero con un corazón artificial, ambos cierran un trato que mezcla conveniencia y romance.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie coreana de Netflix:

¿QUÉ OTRAS SERIES DE LA ACTRIZ CHAE SOO-BIN ESTÁN DISPONIBLES EN NETFLIX?

1. “Moonlight Drawn by Clouds”

Empiezo la lista con “Amor bajo la luz de la luna” (2016), una producción de romance histórico ambientada en la dinastía Joseon.

Aquí, una joven criada como hombre trabaja como eunuco en el palacio e inicia una amistad con el príncipe heredero.

Aparecen en el elenco: Park Bo-gum, Kim Yoo-jung, Jinyoung y Chae Soo-bin, quien interpreta a Cho Ha-yeon, una joven noble destinada a convertirse en princesa, aunque su amor no es correspondido.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a .

"Moonlight Drawn by Clouds" es una serie coreana de romance histórico disponible en el catálogo de Netflix (Foto: KBS)
"Moonlight Drawn by Clouds" es una serie coreana de romance histórico disponible en el catálogo de Netflix (Foto: KBS)

2. “No soy un robot”

Por otro lado, “No soy un robot” (2018) es una comedia fantástica en la que un empresario alérgico al contacto humano conoce a una androide que esconde su propia verdad.

En la ficción, Chae Soo-bin le da vida a Jo Ji-ah, una inventora con problemas económicos que se hace pasar por la androide Aji 3 frente al protagonista de la historia.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a .

3. “La vida fabulosa”

En “La vida fabulosa” (2022), por su parte, cuatro amigos persiguen sus sueños en el competitivo mundo de la moda.

Aquí, Chae Soo-bin asume el rol de Pyo Ji-eun, gerente de relaciones públicas de una marca de lujo que intenta sostener su vida amorosa y profesional.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a .

4. “Cuando el teléfono suena”

Cierro la lista con “Cuando el teléfono suena” (2024), serie coreana sobre un político en ascenso y su esposa, quienes enfrentan una crisis cuando un secuestro cambia sus vidas.

Y, en este show televisivo, Chae Soo-bin se pone en la piel de la protagonista Hong Hee-joo, la heredera del dueño de un periódico que perdió la voz tras un accidente y ahora trabaja como intérprete de lenguaje de señas.

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"Cuando el teléfono suena" es una serie que explora géneros como el suspenso, el drama y el romance a lo largo de su trama (Foto: MBC GROUP / Netflix)
"Cuando el teléfono suena" es una serie que explora géneros como el suspenso, el drama y el romance a lo largo de su trama (Foto: MBC GROUP / Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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