Cuatro años después del final de la primera entrega de “Aoashi”, que terminó con la victoria del Esperion B contra el Tokyo Musashino Youth FC y el ascenso de Ashito al equipo principal, los fanáticos finalmente pueden disfrutar de la segunda temporada del anime de fútbol que se basa manga japonés escrito e ilustrado por Yūgo Kobayashi. Por lo tanto, al fin pueden ver cómo continúa la historia de Ashito Aoi, el joven de un pueblo rural de Japón que tiene un gran talento natural y una extraordinaria visión espacial.

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En los nuevos episodios, Ashito Aoi compite y lucha por adaptarse al Equipo A (Juvenil A) del club Tokyo City Esperion FC en la Premier League juvenil. La segunda temporada sigue explorando su visión de juego y su aprendizaje como lateral, lidiando con los intensos entrenamientos y las exigencias analíticas del cuerpo técnico.

Animada por el estudio TMS Entertainment bajo la dirección de Kazuki Yokoyama, la temporada 2 de “Aoashi”, que promete elevar significativamente la intensidad de la serie, pasando de una etapa de formación básica a la cruda realidad del fútbol juvenil de élite.

En la segunda temporada de "Aoashi", Ashito compartirá vestuario y partidos con el talentoso Haruhisa Kuribayashi y el despiadado Nagisa Akutsu. (Foto: TMS Entertainment)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “AOASHI”?

El primer episodio de la segunda temporada de “Aoashi” se estrenó el 4 de octubre de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional casi al mismo tiempo que su emisión en Japón. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo del anime.

Cada episodio estará disponible en su idioma original con subtítulos en diferentes idiomas en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, la CEI y el subcontinente indio.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del anime de fútbol solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “AOASHI”?

La segunda temporada de “Aoashi” contará con un total de 24 episodios, que se dividen en dos bloques (cours) de 12 capítulos cada uno. La primera mitad se emitirá por completo durante la temporada de otoño de 2026, mientras que la segunda parte está programada para llegar en algún momento de 2027.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “AOASHI”

Episodio 1: 4 de octubre de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: 11 de octubre de 2026 (Ya disponible)

Episodio 3: 18 de octubre de 2026

Episodio 4: 25 de octubre de 2026

Episodio 5: 1 de noviembre de 2026

Episodio 6: 8 de noviembre de 2026

Episodio 7: 15 de noviembre de 2026

Episodio 8: 22 de noviembre de 2026

Episodio 9: 29 de noviembre de 2026

Episodio 10: 6 de diciembre de 2026

Episodio 11: 13 de diciembre de 2026

Episodio 12: 20 de diciembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “AOASHI”?

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. España 6:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “AOASHI”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “AOASHI”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, “la segunda temporada del anime de fútbol seguirá a Ashito Aoi en su nueva etapa como jugador del Equipo A del Tokyo City Esperion en la Premier League juvenil. Tras conseguir su ansiado ascenso, Ashito se encuentra de golpe con una diferencia de nivel técnico y táctico abrumadora comparada con el Equipo B.

Mientras intenta desesperadamente encajar y adaptarse al ritmo frenético de los entrenamientos grupales y los rondos de la élite, el ‘pensamiento táctico’ y su evolución como lateral izquierdo serán puestos a prueba al máximo nivel de Japón".

REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 2 DE “AOASHI”

Ashito Aoi: Kōki Ōsuzu

Tatsuya Fukuda (Entrenador): Chikahiro Kobayashi

Hana Ichijo: Maki Kawase

Haruhisa Kuribayashi: Yūichirō Umehara

Nagisa Akutsu: Shunsuke Takeuchi

Eisaku Otomo: Tatsumaru Tachibana

Soichiro Tachibana: Seiichirō Yamashita

Keiji Togashi: Taku Yashiro

Kanpei Kuroda: Shun Horie

Jun Martis Asari: Wataru Katō

Yuuma Motoki: Junya Enoki

Ryuuichi Takeshima: Kentarō Kumagai

Kenta Yoshitsune: Kazuyuki Okitsu

Youichi Kiriki: Kōki Uchiyama

Eita Takasugi: Makoto Furukawa

Taira Nakamura: Kensho Ono

Nozomi Date: Hiroki Yasumoto

Anri Kaido: Reina Ueda

Aoi Kaneko: Mikako Komatsu

Noriko Aoi (Madre de Ashito): Mie Sonozaki

Shun Aoi (Hermano de Ashito): Yoshiki Nakajima

Este es uno de los afiches principales de la segunda temporada de "Aoashi", que promete mantener un alto estándar de calidad de la primera entrega del anime de fútbol (Foto: TMS Entertainment)

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