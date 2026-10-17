“Firefly Wedding” (“Hotaru no Yomeiri” en su idioma original), el anime que promete ser una de las propuestas más adictivas, intensas y estilizadas de la temporada de otoño de 2026, se estrenó el 9 de octubre y los primeros episodios, fueron recibidos con un gran entusiasmo, destacando su impactante giro de tono y la química que la animación muestra entre los protagonistas. La crítica ha destacado la dinámica entre Satoko y Shinpei. Sobre ella celebraban que rompe el molde de la “heroína sumisa” y sobre él que captura la inestabilidad del personaje.

De hecho, este drama romántico basado en el manga escrito e ilustrado por Oreco Tachibana fue comparado con “My Happy Marriage” (“Watashi no Shiawase na Kekkon”), debido a que comparten escenario histórico y el concepto de un matrimonio arreglado/forzado. No obstante, se aclaró que la nueva serie toma un rumbo más crudo y sangriento.

Si aún no has visto “Firefly Wedding”, se ambienta en el Japón de la era Meiji y se centra en un peligroso romance de supervivencia protagonizado por una joven noble con una enfermedad terminal y un despiadado asesino a sueldo. Aunque él debía asesinarla, desde que ella le habla de matrimonio, él se obsesiona con protegerla. Pero ¿cuántos episodios tendrá este anime?

Satoko es secuestrada y condenada a muerte como parte de una conspiración política o familiar en el anime "Firefly Wedding", que se estrenó en octubre de 2026 (Foto: David Production)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “FIREFLY WEDDING”?

La primera temporada de “Firefly Wedding”, que cuenta con Takahiro Kamei (“Urusei Yatsura”) como encargado de la dirección y con Yuko Kakihara (“The Apothecary Diaries”) como responsable de la composición de la serie, tiene 12 episodios.

Los capítulos se estrenan todos los viernes, a partir del 9 de octubre de 2026, en simulcast con Japón a través de la plataforma Crunchyroll. La hora exacta de salida varía según la región en la que te encuentres.

Los capítulos de “Firefly Wedding” se suben inicialmente en su idioma original con subtítulos en español, inglés y otros. Aunque se confirmó que contará con doblajes al inglés, español y otros idiomas, todavía no se ha confirmado la fecha de lanzamiento.

La primera temporada completará su bloque continuo de 12 episodios en las siguientes fechas:

Episodio 1: 9 de octubre de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: 16 de octubre de 2026 (Ya disponible)

Episodio 3: 23 de octubre de 2026

Episodio 4: 30 de octubre de 2026

Episodio 5: 6 de noviembre de 2026

Episodio 6: 13 de noviembre de 2026

Episodio 7: 20 de noviembre de 2026

Episodio 8: 27 de noviembre de 2026

Episodio 9: 4 de diciembre de 2026

Episodio 10: 11 de diciembre de 2026

Episodio 11: 18 de diciembre de 2026

Episodio 12: 25 de diciembre de 2026 (Final de temporada)

¿CÓMO VER “FIREFLY WEDDING”?

“Firefly Wedding” se estrenó el 9 de octubre de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional casi al mismo tiempo que su emisión en Japón. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo del anime.

Por lo tanto, para ver este anime de romance oscuro, suspenso y supervivencia solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

El avance de "Firefly Wedding" protagonizado por Satoko Kirigaya se enfoca en su delicada situación de salud, su secuestro y su inquebrantable determinación para sobrevivir (Foto: David Production)

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