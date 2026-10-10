Sin duda, “Firefly Wedding” (“Hotaru no Yomeiri” en su idioma original) es uno de los estrenos más esperados de la temporada de anime de otoño de 2026. Debido a que se trata de una serie nueva no se puede comparar a la popularidad de “The Apothecary Diaries”, pero promete ser una de las propuestas más adictivas, intensas y estilizadas. Además, promete una increíble fidelidad en sus escenas de combate con enfrentamientos dinámicos, crudos y fluidos, y destacar la astucia y el instinto de preservación de Satoko.

Este anime de romance oscuro, drama y suspenso que narra la inusual y peligrosa relación entre Satoko Kirigaya y Shinpei Goto se basa en el manga escrito e ilustrado por Oreco Tachibana que fue un éxito rotundo, superando los 5 millones de copias en circulación y ganando el Electronic Comic Award en 2024, gracias a una combinación única de elementos narrativos y visuales:

“Firefly Wedding”, que cuenta con Takahiro Kamei (“Urusei Yatsura”) como encargado de la dirección y con Yuko Kakihara (“The Apothecary Diaries”) como responsable de la composición de la serie, se ambienta en el Japón de la era Meiji y se centra en un peligroso romance de supervivencia protagonizado por una joven noble con una enfermedad terminal y un despiadado asesino a sueldo.

En el anime "Firefly Wedding", tras aceptar la propuesta de matrimonio de Satoko por pura fascinación, Shinpei desarrolla una obsesión feroz y protectora hacia ella (Foto: David Production)

LOS NUEVOS AVANCES DE “FIREFLY WEDDING” CENTRADOS EN SUS PROTAGONISTAS

El primer episodio de “Firefly Wedding” se estrenó el 9 de octubre de 2026, así que ya está disponible en Crunchyroll. Poco antes del lanzamiento oficial del anime, se publicaron nuevos avances enfocados en sus personajes principales, incluyendo un tráiler dedicado a la protagonista Satoko Kirigaya y otro centrado en el asesino Shinpei Goto.

El avance centrado en Shinpei destaca su personalidad obsesiva y peligrosa. Se le escucha decir frases que reflejan su amor desmedido, incluyendo promesas como “Te haré feliz” y “El rol de proteger a Satoko es mío”.

El encargado de darle voz a Shinpei es Kouki Uchiyama, quien fue Kei Tsukishima en “Haikyu!!”, Shigaraki en “My Hero Academia”, Toge Inumaki en “Jujutsu Kaisen” y D en “Cyberpunk: Edgerunners 2”.

Mientras que el tráiler protagonizado por Satoko Kirigaya se enfoca en su delicada situación de salud, su secuestro y su inquebrantable determinación para sobrevivir. Por supuesto, se muestra el momento crucial en el que, para salvar su vida ante el asesino Shinpei Goto, le ofrece un trato desesperado: matrimonio a cambio de ayuda.

La encargada de darle voz a Satoko es Lynn, conocida por sus papeles en “Mushoku Tensei” como Lilia Greyart, “Fire Force” como Hibana y “Uma Musume” como Maruzensky.

¿CÓMO VER “FIREFLY WEDDING”?

“Firefly Wedding” se estrenó el viernes 9 de octubre de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional casi al mismo tiempo que su emisión en Japón. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo del anime.

En el anime "Firefly Wedding", Satoko es hermosa y de alta sociedad, pero está gravemente enferma. Su meta era casarse para darle orgullo a su padre (Foto: David Production)

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