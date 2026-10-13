“Firefly Wedding” (“Hotaru no Yomeiri” en su idioma original) ha prometido ser una de las propuestas más adictivas, intensas y estilizadas de la temporada de anime de otoño de 2026. Tras su estreno, el 9 de octubre, ha obtenido excelentes resultados. Obtuvo una calificación de 9.0 / 9.1 sobre 10 en sus primeros días, mientras que los seguidores del manga escrito e ilustrado por Oreco Tachibana y nuevos espectadores elogiaron la alta calidad de animación a cargo del estudio David Production.

Asimismo, destacaron el ritmo del romance oscuro, la tensión entre los protagonistas, Satoko Kirigaya y Shinpei Gotou, y la fidelidad al material original respecto a la crudeza y violencia. Aunque se trata solo del principio, se espera que tengan una primera temporada exitosa y no repita la controversia y críticas que generó el final del manga.

“Firefly Wedding”, que combina el romance oscuro, suspenso constante y acción cruda, ha sido comparado con “My Happy Marriage” (“Watashi no Shiawase na Kekkon”), debido a que comparten escenario histórico y el concepto de un matrimonio arreglado/forzado, no obstante, se aclaró que tomará un rumbo más crudo y sangriento.

Aún no hay imágenes de la serie live action de "Firefly Wedding", pero esta es una imagen de Satoko Kirigaya, que tiene una inquebrantable determinación para sobrevivir (Foto: David Production)

LO QUE SE SABE SOBRE EL LIVE ACTION DE “FIREFLY WEDDING”

El live action de “Firefly Wedding” se anunció en Japón inmediatamente después de la emisión del primer episodio de la serie de anime, aprovechando el enorme entusiasmo de su estreno, que según la crítica destacó por su animación, específicamente por las atmósferas impresionantes, la expresividad facial de los personajes y la fluidez en los combates con espada.

Se trata de una serie dramática que se transmitirá a través de la importante cadena japonesa Fuji TV. Aunque la producción ya empezó, aún no se ha revelado la identidad de los actores que se encargarán de interpretar a Satoko Kirigaya y al peligroso asesino Shinpei Goto.

No obstante, la producción aseguró que el reparto oficial y el equipo de dirección se revelarán en los próximos meses. También se confirmó que adaptará el manga de Oreco Tachibana que comenzó en enero de 2023 y finalizó recientemente en agosto de 2026, recopilando un total de 12 volúmenes.

Tras el anuncio, la mangaka expresó su emoción por el proyecto: “¡Estoy muy feliz de que ‘Hotaru no Yomeiri’ tenga un live-action! Tengo muchas ganas de ver cómo los personajes que creé cobran vida y se mueven en el mundo real”.

En el anime "Firefly Wedding", tras aceptar la propuesta de matrimonio de Satoko por pura fascinación, Shinpei desarrolla una obsesión feroz y protectora hacia ella (Foto: David Production)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LIVE ACTION DE “FIREFLY WEDDING”?

El estreno de la serie live action “Firefly Wedding” está programado para el 2027. Hasta el momento, la cadena japonesa Fuji TV no ha anunciado el mes ni el día exacto de su lanzamiento.

Tampoco se ha confirmado oficialmente la distribución internacional del live-action para Estados Unidos o América Latina.

AVANCE DEL LIVE ACTION DE “FIREFLY WEDDING”

El 9 de octubre de 2026, Fuji TV compartió un video promocional (teaser PV) de anuncio para dar a conocer el live action de “Firefly Wedding”. Fue publicado principalmente para el público en Japón y cuenta con bloqueo geográfico.

Debido a que aún no cuenta con un reparto de actores ni fecha de inicio de rodaje, el video solo muestra viñetas e ilustraciones del manga de Oreco Tachibana.

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