Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Apple se prepara para incorporar anuncios en su servicio de navegación Apple Maps, que se mostrarán en los resultados de las búsquedas, a ejemplo de como se ven actualmente en Google Maps.
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