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Resumen

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La llegada de esta novedad estaría precedida de un anuncio oficial en marzo. (Foto: Pexels / Apple)
La llegada de esta novedad estaría precedida de un anuncio oficial en marzo. (Foto: Pexels / Apple)
Por Agencia Europa Press

Apple se prepara para incorporar anuncios en su servicio de navegación Apple Maps, que se mostrarán en los resultados de las búsquedas, a ejemplo de como se ven actualmente en Google Maps.

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