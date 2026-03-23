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Apple advierte sobre el software espía que puede infiltrarse en los iPhones y robar datos de los usuarios.
Apple advierte sobre el software espía que puede infiltrarse en los iPhones y robar datos de los usuarios.
/ Pixabay
Por Grupo GDA

Apple emitió una alerta de seguridad para los usuarios de iPhone tras el descubrimiento de un spyware capaz de infiltrarse en dispositivos y robar datos personales. La empresa recomienda que los equipos se actualicen de inmediato para evitar ataques que pueden comprometer información sensible.

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