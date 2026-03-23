Apple emitió una alerta de seguridad para los usuarios de iPhone tras el descubrimiento de un spyware capaz de infiltrarse en dispositivos y robar datos personales. La empresa recomienda que los equipos se actualicen de inmediato para evitar ataques que pueden comprometer información sensible.

El problema afecta principalmente a teléfonos que aún utilizan versiones antiguas del sistema iOS, desde iOS 18.4 hasta iOS 18.7. Según investigadores de seguridad, entre 220 millones y 270 millones de iPhones todavía podrían estar en riesgo.

El software malicioso, identificado por especialistas como una herramienta sofisticada de espionaje digital, puede acceder a mensajes, correos electrónicos, contactos, ubicación e incluso billeteras de criptomonedas. En algunos casos, el ataque ocurre a través de enlaces infectados o sitios web comprometidos, explotando fallas en el navegador Safari y en recursos gráficos del sistema.

Además de su capacidad de infiltración, el spyware se destaca por actuar rápidamente y sin dejar rastros. Tras recolectar los datos, puede borrar evidencias de la intrusión, dificultando su detección por parte del usuario o de sistemas de seguridad. Los dispositivos con las versiones más recientes y actualizadas de iOS 15 hasta iOS 26 ya están protegidos, según Apple.

Investigaciones realizadas por empresas como Google, Lookout e iVerify indican que la herramienta ya fue utilizada en campañas dirigidas a distintos grupos alrededor del mundo, incluyendo usuarios en Ucrania, Arabia Saudita, Turquía y Malasia, además de inversores en criptomonedas.

Ante la gravedad de la situación, Apple recomendó que los usuarios instalen la versión más reciente de iOS, que corrige las vulnerabilidades explotadas. También se aconseja evitar hacer clic en enlaces sospechosos y, en casos de mayor riesgo, activar funciones adicionales de protección, como el “modo de bloqueo” del sistema.

“Investigamos minuciosamente estos problemas tan pronto como fueron identificados y lanzamos actualizaciones de software lo más rápido posible para las versiones más recientes del sistema operativo, con el fin de corregir las vulnerabilidades y detener estos ataques”, indicó la empresa en un comunicado.

“La Nación” de Argentina, GDA