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Las personas llegan a una audiencia mientras un agente federal con cubrebocas espera fuera de la sala del Tribunal Federal de Inmigración de Nueva York, ubicado en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York, el 29 de octubre de 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la deportación de inmigrantes indocumentados en una prioridad clave para su segundo mandato, tras haber llevado a cabo con éxito una campaña contra una supuesta "invasión" de delincuentes. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Las personas llegan a una audiencia mientras un agente federal con cubrebocas espera fuera de la sala del Tribunal Federal de Inmigración de Nueva York, ubicado en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York, el 29 de octubre de 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la deportación de inmigrantes indocumentados en una prioridad clave para su segundo mandato, tras haber llevado a cabo con éxito una campaña contra una supuesta "invasión" de delincuentes. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Juan Luis Del Campo

La administración de Donald Trump ha implementado una nueva arma para lograr su ambiciosa meta de un millón de deportaciones al año en la forma de ‘megaaudiencias’ en los tribunales de inmigración de Estados Unidos -controlados por el Ejecutivo -, donde un centenar de inmigrantes indocumentados o incluso más son citados simultáneamente para comparecer ante un juez.

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