Resumen

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Este año, el valor conjunto del Top 100 mundial superó los US$13 billones, un crecimiento interanual de 22%. Foto: GEC.
Este año, el valor conjunto del Top 100 mundial superó los US$13 billones, un crecimiento interanual de 22%. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Kantar presentó este 14 de mayo la edición 2026 de BrandZ Most Valuable Global Brands, el ranking global de marcas más influyente del mercado, construido a partir del desempeño financiero y percepciones reales de consumidores. Este año, el valor conjunto del Top 100 mundial superó los US$13 billones, un crecimiento interanual de 22%.

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