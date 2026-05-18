Kantar presentó este 14 de mayo la edición 2026 de BrandZ Most Valuable Global Brands, el ranking global de marcas más influyente del mercado, construido a partir del desempeño financiero y percepciones reales de consumidores. Este año, el valor conjunto del Top 100 mundial superó los US$13 billones, un crecimiento interanual de 22%.

El dato marca un nuevo pico para BrandZ y deja una señal que va más allá del marketing: incluso en un escenario atravesado por volatilidad económica, presión tecnológica y fragmentación de audiencias, las marcas siguen siendo uno de los activos con mayor capacidad de sostener valor y crecimiento.

Google tomó este año el primer lugar del ranking global con un valor de marca de US$1.48 billones, desplazando a Apple, que lideraba la clasificación desde 2022. Microsoft y Amazon completan el grupo de marcas que ya superan el umbral del billón de dólares, mientras Nvidia se acercó rápidamente a esa cifra tras crecer 60% en apenas un año.

“En un mundo impulsado por la IA, la diferencia no estará solo en la tecnología, sino en las marcas que sepan entender a las personas, adaptarse rápido y crear experiencias auténticas. La IA impulsa el cambio, pero las marcas son las que generan la elección y la confianza”, señaló Martín Guerrieria, director de Kantar BrandZ.

“El reporte Kantar BrandZ 2026 confirma que estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento impulsada por la inteligencia artificial, donde las marcas más valiosas no solo lideran en tamaño, sino en capacidad de crear experiencias más relevantes y personalizadas para las personas. Hoy vemos cómo la tecnología, especialmente la IA, está redefiniendo la forma en que los consumidores descubren, eligen y se relacionan con las marcas, mientras que aquellas que logran ser significativamente diferentes y relevantes son las que captaron mayor valor en el largo plazo. En un entorno marcado por la volatilidad, las marcas fuertes siguen siendo un motor clave de crecimiento sostenible”, agregó Matías Garber, Country Manager de Kantar en Perú.

La IA dejó de ser promesa y empezó a mover valor real

ChatGPT fue la marca con mayor crecimiento del ranking global, con un incremento de 285% frente a 2025. Según el informe, OpenAI intensificó durante el último año sus inversiones en construcción de marca y posicionamiento masivo, mientras intenta consolidarse también como plataforma publicitaria.

El fenómeno no se limita a OpenAI. Claude, la herramienta de IA desarrollada por Anthropic, debutó directamente dentro del Global Top 100 como la marca nueva más valiosa del año, con una valoración superior a los US$96 mil millones.

Kantar atribuye buena parte del crecimiento global de 2026 a la monetización acelerada de soluciones basadas en IA. El informe sostiene que las marcas capaces de transformar esa tecnología en experiencias útiles, diferenciadas y fáciles de adoptar están capturando valor más rápido que el resto del mercado.

China vuelve a crecer: redes sociales y entretenimiento mantienen impulso

Otro de los movimientos que mostró el ranking es el regreso de las tecnológicas chinas. Tencent volvió al Top 10 global tras crecer 45%, impulsada por el ecosistema integrado de WeChat y otros servicios digitales. TikTok también mantuvo una trayectoria ascendente y ya figura entre las 25 marcas más valiosas del planeta.

La categoría Media & Entertainment fue una de las que más avanzó en 2026. Nueve de las diez marcas líderes del sector crecieron este año, empujando un incremento agregado de 40% para toda la categoría. YouTube, TikTok, Tencent y Google encabezaron ese impulso. Instagram también consolidó su ascenso y ya ocupa el séptimo lugar global, por encima de gigantes históricos de consumo masivo y telecomunicaciones.

Top 10 marcas globales más valiosas - BrandZ 2026

Ranking Marca Valor de marca (US$ millones) 1 Google 1.484.895 2 Apple 1.380.294 3 Microsoft 1.111.788 4 Amazon 1.022.820 5 NVIDIA 814.906 6 Facebook 366.624 7 Instagram 286.158 8 Tencent 251.551 9 Oracle 235.838 10 McDonald’s 235.095

El informe también confirmó una tendencia que Kantar viene observando desde hace años: las marcas que más crecen suelen ser las que redefinen categorías completas o expanden radicalmente su propuesta original.

Amazon ya no compite únicamente en retail. Google dejó hace tiempo de ser solo un buscador. Microsoft pasó de software corporativo a infraestructura crítica para IA. Mientras que Nvidia se convirtió en uno de los símbolos del nuevo ciclo tecnológico global. Para Kantar, las marcas con mayor capacidad de crecimiento son aquellas que logran construir “Meaningful Difference”: relevancia clara para las personas, diferenciación reconocible y presencia constante en la mente del consumidor.