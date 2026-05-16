El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) espera contribuir este año a la viabilización de más de US$20.000 millones en inversiones en el país, de las cuales más del 70% corresponde a proyectos mineros.

Así lo señaló Silvia Cuba, presidenta ejecutiva del Senace, tras participar en el reciente Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Lo que queremos lograr es cerrar este año con más de US$20.000 millones de inversión para nuestro país. Y de esa inversión, más del 70% es inversión minera”, afirmó.

La funcionaria detalló que actualmente la entidad mantiene 102 estudios ambientales mineros en proceso de evaluación, entre ellos iniciativas como Coroccohuayco y La Granja.

Foto: Senace.

Según explicó, uno de los principales objetivos del Senace es acelerar los tiempos de tramitación mediante un trabajo de acompañamiento técnico previo con empresas y consultoras antes de la presentación formal de los expedientes.

Cuba indicó que históricamente uno de los mayores problemas en los procesos de evaluación ambiental ha sido la baja calidad de algunos estudios, lo que obligaba a múltiples rondas de observaciones y pedidos de información complementaria.

“Hemos tenido estudios que se han aprobado en dos años y dos meses, pero que han tenido 17 informaciones complementarias. Es decir, volver a revisar 17 veces el estudio”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que el nuevo esquema de coordinación anticipada está permitiendo reducir considerablemente el número de observaciones a los expedientes. Mientras antes podían formularse hasta 60 o 70 observaciones, actualmente algunos proyectos ingresan con apenas dos o tres.

La titular del Senace también señaló que algunos Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS) ya vienen siendo aprobados en plazos menores a los establecidos legalmente gracias a este sistema de acompañamiento.

Además, resaltó que la entidad viene implementando herramientas de inteligencia artificial y plataformas digitales para optimizar tanto la elaboración como la evaluación de los estudios ambientales.

Entre las medidas planteadas figura el uso compartido de líneas base de estudios previamente aprobados, lo que permitiría reutilizar información ambiental validada y reducir tiempos de levantamiento de información en campo.

“Definitivamente la inteligencia artificial y la innovación tecnológica que estamos implementando en el Senace va a permitir optimizar los tiempos en la elaboración y en la evaluación de los estudios”, afirmó.

Como ejemplo, Cuba mencionó el caso del proyecto Cerro Verde, cuyo estudio ambiental fue aprobado en 11 meses y que, según indicó, pudo concluir incluso en nueve meses de no haberse registrado retrasos por parte de una entidad opinante.

Pese a la necesidad de acelerar inversiones, la funcionaria aseguró que la meta del Senace sigue siendo mantener estándares técnicos y legitimidad social en los procesos de evaluación ambiental.

“Queremos que las decisiones sean predictivas, céleres, con calidad técnica, seguridad jurídica y legitimidad social”, señaló.