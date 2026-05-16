Resumen

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Así lo señaló Silvia Cuba, presidenta ejecutiva del Senace, tras participar en el reciente Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Así lo señaló Silvia Cuba, presidenta ejecutiva del Senace, tras participar en el reciente Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
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Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) espera contribuir este año a la viabilización de más de US$20.000 millones en inversiones en el país, de las cuales más del 70% corresponde a proyectos mineros.

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