Senace aprobó el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del Proyecto Trapiche, ubicado en la región Apurímac y presentado por la empresa El Molle Verde S.A.C..

La decisión se oficializó mediante la Resolución Directoral Nº 00026-2026-SENACE-PE/DEAR, con fecha 6 de marzo de 2026.

La certificación ambiental otorgada dinamizará las actividades económicas en la región Apurímac, al implicar un estimado de US$3.400 millones en inversiones sostenibles.

Es importante precisar que la aprobación de este EIA-d constituye un requisito indispensable, pero no autoriza por sí misma el inicio de actividades, ni modifica derechos sobre terrenos superficiales. Del mismo modo, no sustituye las licencias, autorizaciones o títulos habilitantes adicionales necesarios para la ejecución del proyecto.

El proceso contó con la participación activa y opiniones técnicas favorables de organismos especializados como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y el Ministerio de Cultura.