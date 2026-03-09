Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Congreso de la República evalúa corregir una norma aprobada en abril del 2025 que obligaba a modificar el diseño de monedas y billetes en el país. (Fuente: iStock)
Por Fiorella Gil Mena

El Congreso de la República evalúa corregir una norma aprobada en abril del 2025 que obligaba a modificar el diseño de monedas y billetes en el país. El dictamen aprobado en el Congreso, el pasado jueves 5 de marzo, plantea que sea el propio Banco Central de Reserva (BCR) el que decida si incorpora el escudo nacional o el lema “Firme y feliz por la unión” en el dinero peruano, medida que busca evitar costos operativos y posibles problemas en el sistema de circulación monetaria.

