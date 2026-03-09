El Congreso de la República evalúa corregir una norma aprobada en abril del 2025 que obligaba a modificar el diseño de monedas y billetes en el país. El dictamen aprobado en el Congreso, el pasado jueves 5 de marzo, plantea que sea el propio Banco Central de Reserva (BCR) el que decida si incorpora el escudo nacional o el lema “Firme y feliz por la unión” en el dinero peruano, medida que busca evitar costos operativos y posibles problemas en el sistema de circulación monetaria.

La discusión se origina en la Ley 32251, publicada el 19 de enero de 2025, que unificó la regulación de los símbolos patrios y emblemas del Estado. Esta norma establecía dos cambios relevantes para el dinero peruano: reemplazar el tradicional escudo de armas por el escudo nacional en monedas y billetes, e incorporar el lema “Firme y feliz por la unión”.

Sin embargo, estos cambios generaron preocupación, ya que implicaría modificar el diseño y las características técnicas de monedas y billetes que circulan actualmente en el país.

El Congreso de la República evalúa corregir una norma aprobada en abril del 2025 que obligaba a modificar el diseño de monedas y billetes en el país. | Foto: difusión

Ante ello, en abril de ese año se presentaron dos iniciativas legislativas —los proyectos de ley 10738 y 10769— impulsados por los congresistas Edward Málaga y Patricia Juárez, con el objetivo de ajustar la norma y mitigar sus implicancias operativas.

El dictamen que agrupa ambas propuestas fue aprobado por mayoría en Pleno del Congreso y actualmente se encuentra a la espera de una segunda votación que se realizaría el próximo jueves 12 de marzo.

El cambio clave y la decisión que quedaría en manos del BCR

El texto aprobado introduce una modificación central, el uso de estos símbolos en monedas y billetes ya no sería obligatorio, sino facultativo. Según el dictamen, el escudo de armas —símbolo utilizado históricamente en el dinero peruano— podría seguir siendo usado por el BCR, mientras que el lema nacional solo se incorporaría si así lo decide el Directorio de la institución.

“El lema nacional se acuña en las monedas y se imprime en los billetes emitidos por el BCR cuando así lo acuerde su Directorio”, se lee en el texto aprobado y que sería votada este jueves.

Asimismo, la norma precisa que el escudo de armas —creado en 1825— representa la identidad visual de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la República del Perú, y que su uso en monedas y billetes queda permitido para el banco central.

Con ello, el Congreso busca otorgar al BCR la flexibilidad necesaria para decidir si los cambios son viables desde el punto de vista técnico y económico.

Riesgos que se buscaba evitar

Uno de los principales problemas identificados por el BCR es que incorporar estos elementos en las monedas actuales podría requerir modificar su tamaño. Esto implicaría acuñar nuevas monedas para todas las denominaciones —de un sol, dos soles, cinco soles, entre otras— lo que generaría dos versiones de cada moneda en circulación durante décadas.

En el caso de los billetes, el problema sería menor en términos de tiempo, pero igualmente implicaría rediseñar elementos de seguridad y procesos de producción.

Además, la coexistencia de diferentes diseños podría aumentar el riesgo de falsificación y generar confusión entre comercios y ciudadanos al momento de identificar dinero auténtico.

También se advertía que un cambio de estas características podría obligar a recalibrar o reemplazar múltiples equipos que operan con monedas y billetes, como máquinas de acuñación, dispensadores automáticos de bebidas y productos, sistemas de pago en transporte público como el Metropolitano y máquinas contadoras del sistema financiero.

Todo ello representaría costos adicionales tanto para el Estado como para empresas privadas.

El Dato

El lema “Firme y feliz por la unión” fue creado en 1825 durante el proceso de independencia del Perú, en un contexto político muy específico de consolidación de la República. Sin embargo, dejó de utilizarse oficialmente en 1935, por lo que su reintroducción en el dinero peruano también generó debate sobre la coherencia histórica y simbólica de los elementos presentes en monedas y billetes.

Actualmente, el dinero peruano utiliza el escudo de armas, símbolo que ha acompañado a la moneda nacional durante cerca de dos siglos.