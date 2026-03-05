La tecnología suele asociarse con cifras, innovación y competencia feroz. Pero detrás de los rankings y lanzamientos hay equipos que construyen cultura. En Xiaomi Perú, ese crecimiento no solo se mide en participación de mercado, sino también en liderazgo femenino.

En 2025, la filial peruana de Xiaomi alcanzó el primer lugar en el mercado local de smartphones, con una participación del 30% y un crecimiento anual de 18%, según datos de importaciones de la consultora internacional Omdia. Para Nathalie Vattuone, gerente de Marketing de Xiaomi Perú, el resultado responde a una estrategia de innovación constante y cercanía con el consumidor.

“Logramos una participación de mercado de 30%, reflejo de la preferencia de los consumidores por nuestra propuesta de innovación y tecnología de alta calidad”, afirma para Día1.

Nathalie Vattuone, gerente de marketing de Xiaomi Perú | Foto: Lenin Tadeo

Consolidación y nuevos lanzamientos

La compañía no piensa detener el ritmo. Es por ello que este 28 de febrero presentará la nueva serie Xiaomi 17, su smartphone ‘flagship’ desarrollado con ópticas de cámaras Leica, reforzando su posicionamiento en la gama premium. “En 2026 y 2027 continuaremos consolidándonos como la marca número uno en el país”, asegura Vattuone.

El smartphone sigue siendo el corazón del negocio, pero la estrategia apunta a fortalecer el ecosistema conectado. “El teléfono móvil es el eje central desde el cual los usuarios gestionan todo el ecosistema Xiaomi”, explica.

En paralelo, el plan de expansión retail avanza con fuerza. La marca inauguró en junio de 2025 su modelo de tiendas propias con la apertura en Jockey Plaza —la primera en Perú y Latinoamérica bajo este formato— y proyecta superar las 20 Xiaomi Stores al cierre del año a nivel nacional. Actualmente, ya cuentan con más de 40 puntos de venta en los principales malls del país.

El nuevo modelo de tienda incluye una oferta ampliada de productos para el hogar, como aspiradoras robot, scooters de mayor tamaño y recientemente una cafetera eléctrica inteligente que puede activarse desde el celular. “Es ahí donde empezamos a diversificarnos”, comenta.

Crecimiento con equilibrio de género

El avance comercial ha ido acompañado de una transformación interna. Cuando Vattuone ingresó a la compañía hace cinco años, el equipo local no superaba las 20 personas y tenía una composición mayoritariamente masculina (70/30). Hoy son más de 80 colaboradores y la distribución es prácticamente 50/50. “Contamos con un equipo equitativo en talento: 50% mujeres y 50% hombres, tanto a nivel operativo como de liderazgo”, destaca.

Áreas clave como marketing, retail, ventas a ‘partners’ y ‘carriers’, finanzas, compras y ‘planning’ están lideradas por mujeres. Para la ejecutiva, el equilibrio no es casualidad, sino resultado de una cultura que prioriza el mérito y el desarrollo. “La empresa te valora por los resultados, no por el género. Las políticas de crecimiento profesional están orientadas al foco del negocio y a la contribución de la persona”, señala.

Agrega también que la experiencia no solo se mide en el tiempo, sino en lo que uno aprende y perfecciona. “Creo que la diferencia está en el crecimiento y desarrollo personal, encontrando balance con la vida familiar, siendo madre, manteniendo la autenticidad”, reflexiona.

Destaca también la empatía como fortaleza en la gestión. “Esa visión integral te da mayor conexión con el equipo y con el consumidor final”.

Para fomentar más liderazgo femenino, Xiaomi Perú impulsa programas internos de captación y formación de jóvenes talentos universitarios. “Lo importante es la curiosidad, el pensamiento crítico y la capacidad de análisis”, afirma.

Un mensaje para las futuras líderes

Al mirar los próximos cinco años, Vattuone visualiza un equipo cada vez más sólido y colaborativo, manteniendo la cultura que permitió a la marca posicionarse como líder en el mercado peruano.

Su mensaje para las jóvenes que aspiran a una carrera en tecnología es directo: “Que no vean la tecnología como un espacio lejano o ajeno, que no le tengan miedo. Hoy todas las industrias están avanzando hacia la inteligencia artificial y las nuevas tendencias”.

Añade que lo más importante es desarrollar la curiosidad, el pensamiento crítico y confiar en la capacidad de cada una.