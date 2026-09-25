Bajo la gestión de Tang Ping, Xiaomi Perú continuará reforzando sus alianzas estratégicas para impulsar un crecimiento sostenible y fortalecer su presencia en las distintas categorías que conforman su ecosistema tecnológico. Foto: GEC.
Bajo la gestión de Tang Ping, Xiaomi Perú continuará reforzando sus alianzas estratégicas para impulsar un crecimiento sostenible y fortalecer su presencia en las distintas categorías que conforman su ecosistema tecnológico. Foto: GEC.
/ AFP
Por Redacción EC

Xiaomi anunció el nombramiento de Tang Ping como nuevo Gerente General de Xiaomi Perú. El ejecutivo asumirá el liderazgo de la estrategia integral de negocio de la compañía en el país, con el objetivo de continuar consolidando su presencia en el mercado, fortalecer su posicionamiento en el sector tecnológico e impulsar su estrategia de premiumización.

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