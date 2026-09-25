Xiaomi anunció el nombramiento de Tang Ping como nuevo Gerente General de Xiaomi Perú. El ejecutivo asumirá el liderazgo de la estrategia integral de negocio de la compañía en el país, con el objetivo de continuar consolidando su presencia en el mercado, fortalecer su posicionamiento en el sector tecnológico e impulsar su estrategia de premiumización.

“Perú es un mercado dinámico y altamente estratégico dentro de la región. Tenemos el compromiso de seguir acercando la innovación de Xiaomi a los consumidores peruanos, al mismo tiempo que fortalecemos nuestro posicionamiento como una compañía integral de tecnología. Seguiremos trabajando en ampliar nuestro ecosistema de dispositivos inteligentes y consolidar la propuesta premium de Xiaomi en el mercado peruano”, afirmó Tang Ping, Gerente General de Xiaomi Perú.

La marca de tecnología destacó que la integración Ping aportará una destacada trayectoria de más de una década en posiciones de alta dirección en la industria tecnológica a nivel regional, con amplia experiencia en la supervisión de operaciones comerciales, estrategias de go-to-market, desarrollo de canales de distribución, ventas y marketing en diversos mercados latinoamericanos.

Bajo la gestión de Tang Ping, Xiaomi Perú continuará reforzando sus alianzas estratégicas para impulsar un crecimiento sostenible y fortalecer su presencia en las distintas categorías que conforman su ecosistema tecnológico, desde smartphones y dispositivos inteligentes para el hogar hasta sus soluciones de conectividad, informó la empresa.

Esta estrategia busca continuar acercando tecnología de vanguardia a los consumidores peruanos, combinando innovación, calidad y una propuesta de valor cada vez más premium.