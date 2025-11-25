Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Xiaomi: "Nos estamos posicionando como una marca 'premium' en el Perú"
El mercado peruano va ganando cada vez más relevancia para Xiaomi, donde hoy está siendo percibida, cada vez más, como una marca premium. Esto, sobre todo, tras el lanzamiento de su última serie 15T, afirma Tianshi Lv, Country Manager de la compañía de origen chino en el Perú. El ejecutivo sostiene que el 2025 ha sido un año importante para la compañía, tanto para afianzar su liderazgo y su diversificación de productos, como para abrir su primera tienda retail propia. En exclusiva, Lv cuenta la ruta de crecimiento de la marca, no solo en smartphones, también en tablets, televisores y más categorías.

