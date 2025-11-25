Xiaomi: “Nos estamos posicionando como una marca ‘premium’ en el Perú”

- ¿Cuál es el balance de Xiaomi en lo que va del año en Perú?, ¿cómo viene su desempeño en el mercado?

En el 2025 hemos tenido resultados muy positivos a nivel global, en Latinoamérica y en el Perú. En el mundo, la marca está en el top 3 de smartphones y está presente en más de 100 países. En Latinoamérica estamos en el top 2 de las marcas de smartphones este 2025 y en el Perú somos la número uno, con un crecimiento de 21% en el último trimestre, de acuerdo a Canalys. También consideramos que ha sido un año importante porque abrimos nuestra primera tienda de Xiaomi en el Jockey Plaza, nuestra primera tienda retail, operada directamente por nosotros en Latinoamérica. Además, el año pasado iniciamos nuestro propio canal de e-commerce mi.com y ahora tenemos también nuestra ‘app’.

- ¿Cómo ha sido el primer año de sus canales online propios?

Muy bueno. Ahí tenemos más de 400 SKU (tipos de productos diferentes) y este año los peruanos están comprando 10 veces más que el año pasado. Con los productos AIoT tenemos un crecimiento de 600% frente al 2024 en nuestra web. Estamos creciendo rápido en los productos del segmento de alta gama, como los que hemos lanzado ahora: nuestra serie 15T con dos productos, el 15T y el 15T Pro, cuyas ventas crecieron 200% durante los primeros días frente a otros lanzamientos. Xiaomi está creciendo rápidamente en el segmento de gama alta. Nos estamos posicionando como una marca premium en Perú, en especial con esta línea 15T.

- ¿Con este último lanzamiento se espera, entonces, que Xiaomi sea una marca de alta gama? ¿Ya no apuntarán a productos más accesibles, sino a las líneas de mayor ticket?

Creemos que la innovación debe ser para todos. Trabajamos mucho para que los consumidores peruanos puedan disfrutar una mejor tecnología. Nos aseguramos de que nuestros productos sean accesibles para todos. Desde que entramos a Perú, hemos visto que Xiaomi se ha vuelto una marca bastante popular y creo que hoy en día se ve cada vez más como una marca premium porque traemos tecnología también premium. Pero, tenemos productos para diferentes segmentos. En el segmento premium estamos creciendo rápidamente y vamos a proveer diferentes tipo de productos para smartphones y AIoT a un precio justo.

- ¿Se refiere a precios accesibles para un segmento alto?

Sí, nosotros traemos la mejor tecnología para diferentes tipos de nuestros productos. Trabajamos para que cada vez más peruanos puedan consumir una tecnología innovadora.

- ¿Cuál es el ‘market share’ que tiene la marca?, ¿este nuevo posicionamiento premium contribuirá a ampliar su participación en smartphones?

De acuerdo con Canalys, Xiaomi tiene el 31% del ‘market share’. De hecho, hemos crecido 15% en la categoría de smartphones frente al año pasado.

- ¿El liderazgo que tienen en smartphones también se traslada a otras categorías?

Estamos liderando a nivel global y también en Perú esa categoría. Y, este año hemos crecido en general en todos los productos de IoT que tenemos. Este año, de hecho, tenemos 60% más productos y muchos de ellos están creciendo.

Esto incluye a los smartwatch, los ‘power banks’, las aspiradoras robot, los scooters, los televisores, y también otros productos de IoT relacionados al estilo de vida. Por ejemplo, en la tienda mi.com tenemos cepillos de dientes eléctricos y también cámaras inteligentes. Hay muchos de los productos AIoT creciendo rápido este año.

- ¿Qué nuevos productos IoT se incorporarán a su portafolio para el 2026?

Cada vez tenemos más productos y para el próximo año vamos a incluir una nueva generación de smartwatches, scooters, ‘power bank’, aspiradoras robot y televisores. Eso también incluye otros electrodomésticos grandes.

Tianshi Ly, gerente general de Xiaomi Perú / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

- ¿Con qué electrodomésticos entrarán el próximo año?

Para el 2026 van a haber nuevos productos. Primero queremos consolidarnos como la marca número 1 en smartphones. Los grandes electrodomésticos podrían incluir, por ejemplo, lavadoras, que sería un producto nuevo que podría entrar. Y otros nuevos productos que aún no puedo comentar.

- ¿Estos nuevos productos estarían más pensados para la primera parte del 2026?

Los momentos exactos los vamos a anunciar más adelante. No tenemos las fechas exactas ahora.

- Actualmente tienen 400 SKU en las tiendas de Xiaomi, ¿cuántos más podrían ser para el próximo año, incluyendo estos lanzamientos?

Vamos a seguir lanzando más productos. Además de la serie 15T, tenemos nuevos relojes, scooters y hay más productos que vendrán. Cada vez estamos trayendo más categorías de forma proactiva.

- Menciona que Xiaomi está posicionándose en un segmento premium, ¿eso también está repercutiendo en el ticket promedio que tienen hoy en día?, ¿cuánto se ha elevado en los últimos dos años?

Sí ha habido un crecimiento. No puedo dar una cifra exacta pero ha sido así, claramente, con lanzamientos como el de la serie 15T. Hemos tenido un crecimiento bastante rápido de S/2.000 a S/3.000 que hemos visto en esta serie. Creo que, en general, todos los consumidores peruanos están pidiendo esta última tecnología.

- ¿Cuánto ha sido el crecimiento de categorías como tablets y televisores, que han sido importantes para la marca, este último año?, ¿qué posicionamiento han alcanzado hasta el momento?

La categoría tablets es una de las que está creciendo rápidamente este año frente al año pasado. De acuerdo a Canalys, tenemos el 16% del mercado de tablets en el país. En el caso de los televisores, pertenecen a nuestra categoría de productos inteligentes (AIoT), por lo que podríamos hablar de un incremento de ventas de 30% frente al año anterior.

- Hace varios años hubo un ‘boom’ de las tablets, luego una contracción de la categoría y hace unos pocos años, hubo un nuevo repunte. ¿A qué cree que se debe este resurgimiento?

Los consumidores están usándolas para su productividad. Quienes las compran también buscan un ‘smart pen‘ o un teclado de la marca. Además, la tablet puede integrarse bien con los smartphones y otros productos de AIoT en el caso de Xiaomi. También se usan para entretenimiento.

lima 22 de enero 2025 Tianshi Lv, country manager de Xiaomi Perú / HUGO PEREZ

- ¿Y en el caso de los televisores? El consumidor solía buscar productos de mayor tamaño, ¿sigue siendo así?

Estamos viendo que los consumidores cada vez eligen los tamaños más grandes. Todos los lanzamientos de Xiaomi van a estar orientados a que sean así. Tenemos nuestra línea de televisores de 100 pulgadas y también con mucha tecnología. Nuestros televisores pueden integrarse con todos los productos ‘smart‘ de Xiaomi.

- Xiaomi abrió su primera tienda operada directamente por la compañía, ¿las otras tiendas que abrieron en los últimos años son franquicias o representaciones?

Hoy tenemos una tienda Xiaomi que operamos directamente y también tenemos tiendas con nuestros socios. En todos estos canales tratamos de darles la mejor experiencia a nuestros consumidores.

- ¿Dentro del plan de expansión se vienen nuevas tiendas también operadas directamente por Xiaomi o tiendas con sus socios para este y el próximo año?

Sí. Vamos a seguir creciendo también con nuestras propias tiendas retail y otras tiendas con nuestros socios. En nuestra tienda online hemos visto que el ticket de compra se ha incrementado también. Esto está alineado con nuestras marcas premium.

- ¿Cuántas nuevas tiendas estarían abriendo entre este y el próximo año?

Vamos a abrir más tiendas, pero el número específico aún no está definido.

-¿Cuánto invirtieron en su primera tienda operada por la marca?

No tengo el dato. La razón de tener un mayor ticket no solo es para traer más productos, sino también porque estamos mejorando nuestra exhibición para brindar una mejor experiencia. En relación a las tiendas, vamos a actualizar y mejorar nuestro sistema para que haya mayor eficiencia. Vamos a mejorar así nuestras tiendas propias y también la de nuestros socios.

- ¿Xiaomi ya ha empezado a utilizar o tiene planes de aprovechar la ruta a Asia del megapuerto de Chancay?

En relación al megapuerto, consideramos que es muy positivo. En el futuro nosotros vamos a estar muy abiertos a ver la mejor forma de traer nuestros productos (a través del puerto).

- ¿Por el momento no lo han hecho?

Nosotros estamos desarrollando nuestro negocio paso a paso, lo vemos como algo positivo para el futuro.

- Xiaomi ha estado vinculado al deporte en los últimos años, ¿estudian volver a auspiciar a equipos de vóley u otros deportes?

Sí, estamos vinculados al deporte. De hecho, tenemos nuestra carrera Pop Run de 21K a finales de noviembre, en el que esperamos unos 10.000 fans de Xiaomi.

- ¿Cómo ve el entorno de inversión en el Perú en medio de los vaivenes políticos que hemos tenido en los últimos meses?

La economía peruana siempre es muy estable, tenemos una mirada positiva en relación al mercado.

- ¿Cuál es la proyección de crecimiento para Xiaomi este año?

Vamos a crecer 15% más que el año pasado considerando el foco que tenemos en el segmento de la gama ‘premium’ con smartphones entre S/2.000 y S/3.000. La expectativa para el 2026 es continuar nuestra tendencia de crecimiento manteniendo nuestro liderazgo.