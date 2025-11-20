Gremio de aerolíneas advierte que LAP retrasará el cierre de una de las dos pistas del Jorge Chávez hasta el 20 de diciembre, ¿qué pasó?

Lima Airport Partners (LAP) ha retrasado el cierre de una de las dos pistas del aeropuerto internacional Jorge Chávez hasta el 20 de diciembre, afirman desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). Inicialmente, precisan, la entrega de las obras de mantenimiento y refacción de la pista 16L o también llamada pista antigua estaba prevista para el 30 de noviembre.

“Esta pista se usa principalmente para despegues, así que su cierre afecta la capacidad del aeropuerto en plena temporada alta, ya que coincide también con la Navidad y fin de año”, precisa el gremio. Según la IATA, durante el tiempo adicional que la pista se mantendrá cerrada, serán más de 350 operaciones programadas las que se verán afectadas y que podría elevarse conforme se acerque el pico navideño.

El gremio cuestiona que el aviso se haya dado solo con 12 días de anticipación, lo que complicará las reprogramaciones. “Esto evidencia que LAP ya conocía con anterioridad los problemas en la obra”, indican desde IATA.

De acuerdo a la programación operativa del aeropuerto, los trabajos en esta pista forman parte del paquete “WP5” de rehabilitación de pavimento y renovación de sistemas AGL, lo que tendría una duración de un cierre total de la pista por 24 horas al día desde el 26 de octubre al 20 de diciembre.

Actualmente, según confirma IATA a El Comercio, son alrededor de 35 vuelos diarios al operar con una pista y esperaban que pudieran llegar a ser más de 50 con ambas. El gremio precisa que ha solicitado reuniones periódicas para monitorear el avance real de la otra, ya que no existía información oportuna y adecuada por parte del concesionario.

A esto, anotan, se agrega la indefinición sobre la tarifa final de la TUUA de transferencia, que debe fijar Ositran -y que según el MTC se daría ayer-y el inicio de cobro de esta tarifa a partir del 7 de diciembre.

Como se recuerda la tarifa provisional aprobada por Ositran es de US$12,67 para las conexiones internacionales y de US$8,01 para conexiones nacionales.

Este Diario se comunicó con LAP pero hasta el momento no nos enviaron sus respuestas.