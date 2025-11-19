La compañía con mayor valor a nivel global tuvo ganancias US$57.010 millones en el tercer trimestre, según reportó la compañía. Las acciones de Nvidia subieron tras la publicación de estos resultados trimestrales que superaron las previsiones de los analistas, que tuvieron también un beneficio ajustado por acción de US$ 1,30 en el tercer trimestre fiscal, cifras superiores a las estimaciones de Wall Street.

La compañía anticipó ventas de aproximadamente US$ 65.000 millones para el cuarto trimestre fiscal, por encima de los US$ 61.660 millones que esperaban los analistas, según datos de Bloomberg.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El nuevo chip de Google, Ironwood, buscará hacerle frente al dominio de Nvidia. / Google

Luego de los resultados, el optimismo del mercado se reflejó en un alza de cerca del 4% en las acciones de Nvidia tras el anuncio, mientras que el índice S&P 500 interrumpió una racha de cuatro jornadas a la baja.

¿Se disipa una posible burbuja de la IA?

De acuerdo a Bloomberg, en el último año, Nvidia ha experimentado un crecimiento considerable, con ventas que se han multiplicado por diez en comparación con el mismo periodo de hace tres años. La compañía mantiene más del 90% del mercado global de chips aceleradores de IA y prevé ingresos anuales superiores a los reportados en ventas por competidores como Intel y Advanced Micro Devices (AMD).

El director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, de hecho, ha restado importancia a las preocupaciones sobre una burbuja en la industria de IA y afirmó hace poco que la empresa espera más de US$ 500.000 millones en ingresos en los próximos trimestres.

Jensen Huang, el fundador y CEO de Nvidia, compañía que esta semana se convirtió en la primera en el mundo en ser valorada en 5 billones de dólares. (Foto: Jung Yeon-je / AFP) / JUNG YEON-JE

Huang también ha defendido ante las autoridades estadounidenses la necesidad de flexibilizar las restricciones a la exportación de chips avanzados a China, mercado del que Nvidia ha quedado en gran parte excluida por regulaciones recientes.

Como se recuerda, ayer la compañía y Microsoft anunciaron una inversión conjunta de hasta US$ 15.000 millones en Anthropic, una startup de inteligencia artificial que, a su vez, se comprometió a adquirir US$ 30.000 millones en capacidad de computación de la nube Azure y a colaborar con ingenieros de Nvidia en el desarrollo de chips y modelos de IA.

Sus rivales no se quedan quietas. AMD, Broadcom y Qualcomm han reforzaron sus apuestas para competir en el segmento de aceleradores de IA.