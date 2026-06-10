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Con este proyecto, China podría dejar de depender de empresas estadounidenses como Nvidia y AMD. (Foto: magnific.com)
Con este proyecto, China podría dejar de depender de empresas estadounidenses como Nvidia y AMD. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

China prepara un plan de inversión de unos 295.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para construir una red nacional de centros de datos e impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), informó este martes Bloomberg, que cita a fuentes conocedoras del proyecto.

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