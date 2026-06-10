Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

202 Una persona sostiene un iPhone 17 Pro de Apple durante el evento "Awe-Dropping" de Apple en el Teatro Steve Jobs del campus de Apple Park en Cupertino, California, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de Nic Coury / AFP)
202 Una persona sostiene un iPhone 17 Pro de Apple durante el evento "Awe-Dropping" de Apple en el Teatro Steve Jobs del campus de Apple Park en Cupertino, California, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de Nic Coury / AFP)
Por Redacción EC

Apple presentó esta semana Siri AI, la mayor renovación de su asistente virtual en más de una década. El anuncio, realizado durante la conferencia anual WWDC 2026, coloca a la inteligencia artificial en el centro de la estrategia de la compañía, aunque no todos los usuarios podrán acceder a las nuevas funciones.

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