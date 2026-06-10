Apple presentó esta semana Siri AI, la mayor renovación de su asistente virtual en más de una década. El anuncio, realizado durante la conferencia anual WWDC 2026, coloca a la inteligencia artificial en el centro de la estrategia de la compañía, aunque no todos los usuarios podrán acceder a las nuevas funciones.

Apple confirmó que Siri AI llegará junto con iOS 27. Sin embargo, aunque la actualización podrá instalarse en varios modelos de iPhone, las nuevas funciones de inteligencia artificial solo estarán disponibles en los dispositivos equipados con el chip A17 Pro o versiones posteriores. En la práctica, esto significa que la herramienta será compatible a partir de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, además de toda la línea iPhone 16, 17 y los futuros modelos que lance la compañía.

Aunque iOS 27 podrá instalarse en dispositivos más antiguos, incluidos algunos modelos lanzados desde 2019, las funciones avanzadas de inteligencia artificial quedarán reservadas para los equipos más recientes debido a los requisitos de procesamiento y memoria que demanda la nueva plataforma Apple Intelligence.

Según Apple, Siri AI será capaz de mantener conversaciones más naturales, comprender el contexto personal del usuario y ejecutar tareas complejas entre distintas aplicaciones. También incorporará funciones de búsqueda visual, asistencia en escritura e integración con servicios del ecosistema de la compañía.

La nueva versión del asistente llegará inicialmente a través de las versiones beta para desarrolladores y se desplegará de forma gradual junto con iOS 27. Sin embargo, Apple adelantó que algunas regiones, como la Unión Europea, no recibirán Siri AI en el lanzamiento debido a cuestiones regulatorias relacionadas con la legislación digital del bloque.