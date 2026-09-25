De otro lado, el sector primario cayó 1,4%, por la contracción de todos los sectores, excepto minería metálica. Foto: DANTE PIAGGIO D / EL COMERCIO.
De otro lado, el sector primario cayó 1,4%, por la contracción de todos los sectores, excepto minería metálica. Foto: DANTE PIAGGIO D / EL COMERCIO.
/ DANTE PIAGGIO
Por Redacción EC

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,6% interanual en julio de 2026, resultado de la evolución favorable del sector no primario, informó el Banco Central de Reserva (BCR). De este modo, la actividad económica acumula una expansión de 3,1% en lo que va del año.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.