El Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,6% interanual en julio de 2026, resultado de la evolución favorable del sector no primario, informó el Banco Central de Reserva (BCR). De este modo, la actividad económica acumula una expansión de 3,1% en lo que va del año.

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Por otro lado, el BCR señaló que, en julio, el sector no primario registró un crecimiento de 5,0% interanual. Continuó el dinamismo del sector comercio (6,8% ) y los servicios (4,7% ).

También continuó el de la construcción y la electricidad, impulsada por el mayor consumo residencial y comercial ante las mayores temperaturas ambientales.

De otro lado, el sector primario cayó 1,4%, por la contracción de todos los sectores, excepto minería metálica. La pesca y su manufactura se contraen por la suspensión de la temporada de anchoveta en la zona norte-centro.

El sector agropecuario disminuyó por el adelanto de cosechas en los meses previos de algunos productos para el mercado interno (papa, arroz), el impacto de las anomalías térmicas y la sobreproducción de aceituna el año previo. La producción de hidrocarburos bajó principalmente por la menor producción de petróleo del lote 95.