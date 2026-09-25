Entre los subsectores, destacó el de alojamiento y restaurantes, con un crecimiento de 3,5%. (Foto: GEC)
Entre los subsectores, destacó el de alojamiento y restaurantes, con un crecimiento de 3,5%. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El sector servicios registró un crecimiento interanual de 4,7% en julio de 2026, con resultados positivos en todos sus subsectores, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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