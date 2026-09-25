El sector servicios registró un crecimiento interanual de 4,7% en julio de 2026, con resultados positivos en todos sus subsectores, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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Con este resultado, acumuló una expansión de 4,4% en el periodo enero-julio. En términos desestacionalizados, el sector avanzó 0,3% en julio respecto al mes previo.

Entre los subsectores, destacó el de alojamiento y restaurantes, con un crecimiento de 3,5%, impulsado por el feriado largo de Fiestas Patrias, que elevó los servicios de alojamiento en 9,7% y los servicios de bebidas en 9,9% dentro del subsector restaurantes.

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También registraron resultados positivos otros servicios (5,1%), servicios prestados a empresas (4,1%), favorecido por publicidad y turismo, y transporte y almacenamiento (2,9%), este último asociado también al mayor tránsito vehicular durante el feriado.

Por su parte, el sector financiero y de seguros creció 3,1%, por el avance de depósitos y créditos, que aumentaron 7,8% en términos reales.