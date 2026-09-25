En su comunicado, la Municipalidad de Lima rechazó el laudo parcial, a pesar que no hay una pretensión económica reconocida en perjuicio de la MML. (Foto: GEC)
En su comunicado, la Municipalidad de Lima rechazó el laudo parcial, a pesar que no hay una pretensión económica reconocida en perjuicio de la MML. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Mediante un comunicado en su red social X, la Municipalidad Metropolitana de Lima aclaró imprecisiones sobre el resultado del laudo contra Rutas de Lima.

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