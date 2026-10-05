BTS anunció por todo lo alto su retorno a los espectáculos con su nueva gira mundial, ‘ARIRANG World Tour’, después de casi cuatro años de pausa debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La esperada gira incluirá un escenario inmersivo de 360 grados, una propuesta que permitirá a los fans vivir los conciertos desde diferentes ángulos. Así, en el marco de su histórica llegada por primera vez al país, las fanáticas de la agrupación musical, conocidas como ARMYs, se reunieron con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para coordinar acciones de seguridad y transporte a puertas de los conciertos que se desarrollarán en el Estadio San Marcos. Estas medidas buscan garantizar un ambiente seguro para los asistentes y contribuir al desarrollo de un espectáculo de primer nivel durante sus tres presentaciones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

ALCADE DE LIMA, RENZO REGGIARDO, ANUNCIA ACCIONES DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE DURANTE LOS CONCIERTOS DE BTS EN LIMA

A través de una nota de prensa, la Municipalidad de Lima informó que, en el marco de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos, programados para el 7, 9 y 10 de octubre, dispuso una serie de medidas a favor de los asistentes. Durante una reunión con las principales representantes del fandom de la agrupación coreana y gerencias municipales, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que desplegará alrededor de 1 000 agentes en cada fecha de concierto para reforzar la seguridad, movilidad, fiscalización, atención de emergencias, limpieza y orden en los espacios públicos.

Asimismo, el burgomaestre indicó que se realizarán operativos contra el comercio ambulatorio y la venta irregular de entradas, en coordinación con Indecopi. En cuanto al transporte, señaló que se coordina con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) la implementación de medidas destinadas a facilitar el desplazamiento de los espectadores al finalizar el espectáculo. “Ya se ha coordinado con el presidente de ATU, David Hernández, para que la movilidad esté garantizada y haya transporte para las personas”, dijo Reggiardo.

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA PARA EL CONCIERTO DE BTS EN EL ESTADIO SAN MARCOS

A continuación, te presentamos las rutas de acceso y salida para que los fanáticos que vendrán de varias partes del país puedan ubicarse sin ningún inconveniente durante estas tres fechas:

Rutas de ingreso

Puerta 1 | Avenida Venezuela: ingreso de paquete VIP (soundcheck) y Campo A.

| Avenida Venezuela: ingreso de paquete VIP (soundcheck) y Campo A. Puerta 3 | Avenida Universitaria: ingreso de Campo C.

| Avenida Universitaria: ingreso de Campo C. Puerta 8 | Avenida Colonial: ingreso de Campo B.

| Avenida Colonial: ingreso de Campo B. Puerta 5 | Avenida Amezaga: ingreso de tribunas Oriente, Norte y Sur.

| Avenida Amezaga: ingreso de tribunas Oriente, Norte y Sur. Puerta 6 | Avenida Amezaga (puerta pequeña): ingreso de Occidente.

Rutas de salida

Puerta 1 : salida hacia la avenida Venezuela.

: salida hacia la avenida Venezuela. Puerta 3 : salida hacia la avenida Universitaria y avenida Ramón Herrera.

: salida hacia la avenida Universitaria y avenida Ramón Herrera. Puerta 5 : salida hacia la avenida Amezaga.

: salida hacia la avenida Amezaga. Puerta 8: salida hacia la avenida Colonial.