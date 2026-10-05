Por Redacción EC

BTS anunció por todo lo alto su retorno a los espectáculos con su nueva gira mundial, ‘ARIRANG World Tour’, después de casi cuatro años de pausa debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La esperada gira incluirá un escenario inmersivo de 360 grados, una propuesta que permitirá a los fans vivir los conciertos desde diferentes ángulos. Así, en el marco de su histórica llegada por primera vez al país, las fanáticas de la agrupación musical, conocidas como ARMYs, se reunieron con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para coordinar acciones de seguridad y transporte a puertas de los conciertos que se desarrollarán en el Estadio San Marcos. Estas medidas buscan garantizar un ambiente seguro para los asistentes y contribuir al desarrollo de un espectáculo de primer nivel durante sus tres presentaciones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.